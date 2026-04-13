ஏப்.19-ல் தமிழ்நாடு வருகிறார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா

தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பங்கேற்பதற்காக பாஜக தலைவர்கள் வருகையால் அக்கட்சித் தொண்டர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

Published : April 13, 2026 at 4:36 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரிப்பதற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, வரும் ஏப்ரல் 19- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு வருகிறார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக வரும் 23-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்கள், வீடு வீடாகச் சென்று பொதுமக்களைச் சந்தித்து வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர்.

இந்த தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் பாஜக 27 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது. இதையடுத்து, தமிழ்நாடு பாஜகவின் மேலிடப் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஸ் கோயல், தமிழ்நாட்டில் முகாமிட்டுள்ளார். அத்துடன், கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, புதுச்சேரி, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு சென்று பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அவர் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.

இதையும் படிங்க: 'அண்ணா திமுக' தற்போது 'அமித்ஷா திமுக'வாக மாறிவிட்டது: கனிமொழி

அதே போல், பாஜகவின் தேசிய தலைவர் நிதின் நபின், சாத்தூர், ராமநாதபுரம், மதுரை தெற்கு உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து வாக்கு சேகரித்தார். இன்று (ஏப்ரல் 13) அறந்தாங்கியில் நடந்த தேர்தல் பிரச்சாரப் பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வாக்கு சேகரித்து வருகிறார்.

அதை தொடர்ந்து, தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பங்கேற்பதற்காக வரும் 19-ம் தேதி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தமிழ்நாடு வருகிறார். சென்னை வரும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, மயிலாப்பூர், ஆவடி ஆகிய இடங்களில் நடைபெறும் தேர்தல் பிரச்சாரப் பொதுக் கூட்டங்களில் பங்கேற்று பாஜக வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார்.

வரும் நாட்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், கோவை, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் நடைபெறும் தேர்தல் பிரச்சாரப் பொதுக் கூட்டங்களில் பங்கேற்கவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பாஜக தலைவர்களின் தொடர் வருகையால் அக்கட்சி தொண்டர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி, இடதுசாரி கட்சிகளின் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட தேசிய தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகைத் தரவுள்ளதால் தமிழ்நாடு அரசியல் களம் சூடுப்பிடித்துள்ளது.

