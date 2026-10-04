ஆடுதுறை - கும்பகோணம் - சுந்தரபெருமாள் கோவில் இடையே இரட்டை ரயில் பாதைக்கு ஒப்புதல்
தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும், மக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் தொடர்ந்து முன்னுரிமை அளித்து வரும் பிரதமருக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்வதாக மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் கூறியுள்ளார்.
Published : October 4, 2026 at 10:44 PM IST
சென்னை: ஆடுதுறை - கும்பகோணம் - சுந்தரபெருமாள் கோவில் ரயில் வழித்தடத்தை இரட்டை ரயில் பாதையாக மாற்ற மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
ஆடுதுறை - கும்பகோணம் - சுந்தரபெருமாள் கோவில் இடையிலான ஒற்றை ரயில் வழித்தடத்தை இரட்டை ரயில் பாதையாக மாற்றுவதற்கு மத்திய ரயில்வேத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதையடுத்து, மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன், மத்திய ரயில்வேத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோருக்கு மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, "தமிழ்நாட்டின் ரயில்வே உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கான எனது கோரிக்கையை ஏற்று, ஆடுதுறை- கும்பகோணம்- சுந்தரபெருமாள் கோவில் இடையிலான ஒற்றை ரயில் பாதையை இரட்டை பாதையாக மாற்றும் பணிக்கு ஒப்புதல் அளித்தமைக்கு மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ்-க்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும், மக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் தொடர்ந்து முன்னுரிமை அளித்து வரும் பாரதப் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இரட்டை ரயில் பாதைத் திட்டம், இப்பகுதி மக்களின் பயண வசதியை மேம்படுத்துவதுடன், ரயில் போக்குவரத்து திறன் மற்றும் பிராந்திய இணைப்பையும் மேலும் வலுப்படுத்தும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.