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நீதிபதிகள் உதவியாளர் பணி நியமனங்கள் ரத்து; உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி

விதிகளைப் பின்பற்றி நீதிபதிகளுக்கான உதவியாளர் பணிக்கு மீண்டும் தேர்வு நடைமுறைகளை மேற்கொள்ளவும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 7:45 PM IST

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சென்னை: சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு உதவியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்ட 17 பேரின் நியமனங்களை ரத்துச் செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பணிபுரிந்து வரும் நீதிபதிகளுக்கு 17 பேர் உதவியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர். இந்த நிலையில் நீதிபதிகளுக்கு உதவியாளர்கள் தேர்வுச் செய்யப்பட்டதில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாகக் கூறி இது சம்மந்தமாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், என்.செந்தில்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (ஜூலை 01) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, உயர்நீதிமன்றத்தில் தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள், நூலகர்கள், தட்டச்சர்கள், பதிவாளர்களின் உதவியாளர்களாகப் பணியாற்றியவர்கள் நீதிபதிகளின் உதவியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

விதிகளின் படி, உரிய தகுதியைப் பெறாத நிலையில் நீதிபதிகளின் உதவியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இவர்கள், உரிய தகுதியைப் பெறுவதற்காக 2 ஆண்டுகள் வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டனர். அத்துடன், நீதிபதிகளின் 17 உதவியாளர்களின் நியமனங்களை ரத்துச் செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

மேலும், திறன் தேர்வில் பூஜ்ஜியம் மதிப்பெண் பெற்றவர்களுக்கு பணி நியமனம் செய்யப்பட்டு, திறன் தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற ஓராண்டும், சுருக்கெழுத்து தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற இரண்டு ஆண்டுகளும் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகச் சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள், தேர்வு நடைமுறைகளில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளது என்பதால், விதிகளைப் பின்பற்றி இப்பதவிகளுக்கு மீண்டும் தேர்வு நடைமுறைகளை மேற்கொள்ளவும் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

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தேர்வு நடைமுறைகளில் ஏற்கெனவே பணியில் உள்ளவர்களை மட்டும் பங்கேற்க அனுமதித்ததன் மூலம் பிற தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வு நடைமுறைகளில் பங்கேற்பதில் இருந்து தடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இது பொதுமக்கள் மத்தியில் தவறான செய்தியைக் கொண்டு சேர்த்துவிடும் என்றும், நீதிபதிகள் தங்கள் உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளனர்.

பணியில் உள்ளவர்கள் தகுதி பெறவில்லை என்றால், நேரடி தேர்வு முறையை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற விதியை மீறி, தேவையில்லாமல் விதிகளைத் தளர்த்தியுள்ளதாகவும் நீதிபதிகள் தங்களது உத்தரவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

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உதவியாளர்கள் நியமனங்கள் ரத்து
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
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