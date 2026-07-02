அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் முறைகேடு? தவெக நிர்வாகி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு
அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் தனக்கு வாய்ப்பளித்து நியமனங்களை மேற்கொள்ள உத்தரவிட வேண்டும்; அதுவரை அறிவிப்பாணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று தவெக நிர்வாகி கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
Published : July 2, 2026 at 8:13 PM IST
சென்னை: லஞ்சம் வாங்கி கொண்டு அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமிக்கப்பட்டு வருவதாக தவெக வழக்கறிஞர் அணி நிர்வாகி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், சாலாமேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வழக்கறிஞர் அணியின் இணைச் செயலாளருமான ஞானசௌந்தரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், "அரசு வழக்கறிஞர் நியமனம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு, கடந்த ஜூன் 5-ம் தேதி வெளியிட்ட அறிவிப்பின் அடிப்படையில், பட்டியல் இனத்தைச் சேர்ந்த, நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த தான், தவெக மாவட்டச் செயலாளர் மோகன்ராஜ் அறிவுறுத்தலின்படி மகளிர் நீதிமன்றத்தில் அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் பணிக்கும், மாவட்ட முதன்மை மற்றும் சார்பு நீதிமன்றங்களில் அரசு கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் பணிக்கும் விண்ணப்பித்துள்ளேன்.
விண்ணப்பம் செய்வதற்கான கெடு ஜூன் 29- ஆம் தேதி மாலை என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அன்றைய தினம் பிற்பகலிலேயே நியமன பட்டியல் என வாட்ஸ் ஆப்பில் தகவல் பரவியது. இது குறித்து மாவட்டச் செயலாளரிடம் விசாரித்த போது அதுதான் இறுதி பட்டியல் எனக் கூறியதால் அதிர்ச்சி அடைந்தேன்.
ஒரு அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்துக்கு ரூபாய் 5 லட்சம் முதல் ரூபாய் 30 லட்சம் வரை லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர்களே, அரசு வழக்கறிஞர்களாக நியமிக்கப்படுகின்றனர். தவெக மாவட்டச் செயலாளர் மோகன்ராஜ் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோர் கூட்டுச் சேர்ந்தும், தவெக பொதுச்செயலாளரும், அமைச்சருமான புஸ்ஸி ஆனந்த் பரிந்துரை அடிப்படையிலும், இந்த நியமனங்கள் நடந்துள்ளது.
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தவெக கட்சியின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய், தனது ஆட்சியில் லஞ்சம், ஊழல், விதிமீறல் ஆகியவற்றை அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று கூறி வரும் நிலையில், சட்டத்துறைச் செயலாளர், மாவட்ட ஆட்சியர், அமைச்சர் ஆனந்த் ஆகியோர் அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர். எனவே, இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு உள்ளது.
எனவே, அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் தனக்கு வாய்ப்பளித்து நியமனங்களை மேற்கொள்ள உத்தரவிடவும், அதுவரை அறிவிப்பாணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்" என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். இந்த மனு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.