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ஒப்பந்த அடிப்படையில் செவிலியர்கள் நியமனத்திற்கு எதிர்ப்பு - செப்.18 போராட்டம் அறிவிப்பு

கிட்டத்தட்ட மூன்றரை வருடங்கள் பல ஆயிரம் காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமலே இருந்தது, மக்கள் மீது அரசுக்கு துளியும் அக்கறை இல்லை என்பதை காட்டுவதாக செவிலியர் மேம்பாட்டு சங்கம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

கோப்புப்படம் - தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்க கூட்டம் (
கோப்புப்படம் - தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்க கூட்டம் ( (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 9:53 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் செவிலியர்கள் பணியிடங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்புவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து செப்டம்பர் 18ஆம் தேதி போராட்டம் நடத்தப்படும் என செவிலியர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் சுபின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “கடந்த காலங்களில் தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரிய தேர்வின் அடிப்படையில் அரசு மருத்துவமனைகளில் இட ஒதுக்கீடு பின்பற்றப்பட்டு செவிலியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வந்தன.

இந்த நடைமுறையை மாற்றி தமிழ்நாடு அரசு தற்போது மாவட்ட நிர்வாகம் மூலம் 11 மாத ஒப்பந்த முறையில் 21 ஆயிரம் மாத ஊதியத்தில் தற்காலிகமாக செவிலியர்களை பணியமர்த்த முடிவு செய்துள்ளது. இதன் மூலம் 4,724 செவிலியர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

கரோனா காலத்தில் பணி

கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு செவிலியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வதை தவிர்க்க இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற முடிவு செய்தது. அதன் அடிப்படையில் முதல் கட்டமாக எம்.ஆர்.பி தேர்வு மூலம் கரோனா காலகட்டத்தில் பணியமர்த்தப்பட்ட சுமார் 2500 செவிலியர்களை எந்த முன்னறிவிப்புமின்றி 31.12.2022 அன்று பணி நீக்கம் செய்தது. அதனால் 2,000 பணியிடங்கள் காலியாகவே இருந்தது.

இதனை தொடர்ந்து 10.01.2023 அன்று எம்.ஆர்.பி மூலம் நிரப்பப்பட வேண்டிய அந்த பணியிடங்களை மாவட்ட நிர்வாகம் மூலம் 11 மாத தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்ப அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. செவிலியர்களை நிரந்தரம் செய்யக்கூடாது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக மட்டுமே அரசு இந்த முடிவை மேற்கொண்டது.

நீதிமன்றத்தில் இடைக்காலத் தடை

கரோனா காலத்தில் பணி அமர்த்தப்பட்டு பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட செவிலியர்களுக்கு மீண்டும் பணி வழங்கவும், நிரந்தர முறையில் செவிலியர்களை பணியமர்த்தவும் சங்கம் தொடர்ச்சியாக போராட்டங்களை நடத்தியது. அதனைத் தொடர்ந்து தற்காலிக பணியமர்வு அரசாணையை ரத்து செய்து ஏற்கனவே இருந்த நடைமுறையை பின்பற்றக்கோரி வேலைக்காக காத்துக்கொண்டிருந்த செவிலியர்கள் நீதிமன்றத்தை நாடி இடைக்கால தடை உத்தரவை பெற்றனர்.

ஆனாலும் அரசு விடாப்பிடியாக தற்காலிக முறையில் மட்டுமே பணியமர்வு செய்யமுடியும் என கோரி வழக்கை நடத்தியது. சுமார் மூன்றரை வருடங்கள் காலியாக இருந்த பணியிடங்களை நிரப்பாமல் வழக்கை மட்டுமே நடத்தி வந்தது.

மக்கள் மீது அக்கறை இல்லாத அரசு

இந்த காலகட்டத்தில் 4700 பணியிடங்கள் வரை காலியாக இருந்தும் பொதுமக்கள் மீது எந்த அக்கறையும் இல்லாததால் அரசு பணியிடங்களை நிரப்பவில்லை. கடந்த 10.09.2026 அன்று நடைமுறைக்கு மாறாக தற்காலிக பணியமர்வு செய்யும் அரசாணைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையினை நீதிமன்றம் விலக்கியது. இந்த நிலையில் அதற்கு மறுநாளே 4724 செவிலியர்களை தற்காலிகமாக பணியமர்த்தும் அறிவிப்பை மருத்துவத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.

உழைப்பு சுரண்டல் ஊதியம் பறிப்பு

அரசின் கொள்கை முடிவுகள் பொதுமக்கள் மீதோ, படித்துவிட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கும் இளைஞர்கள் மீதோ சிறிதும் அக்கறை இல்லாமலும், ஊழியர்களின் உழைப்பை சுரண்டுவதுடன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அடிப்படை உரிமைகளை கூட பறிக்கும் நோக்கிலும் தான் இருக்கிறது என்பதை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

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ஏற்கனவே அரசு மருத்துவமனைகளில் படுக்கை எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப செவிலியர்கள் எண்ணிக்கை இல்லாமல், 4 பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் ஒருவர் மட்டுமே இருந்து மருத்துவ பயனாளர்களை கவனிக்க வேண்டிய நிலைமை ஒருபுறம் இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட மூன்றரை வருடங்கள் பல ஆயிரம் காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமலே இருந்தது மக்கள் மீது அரசுக்கு துளியும் அக்கறை இல்லை என்பதை காட்டுகிறது.

ஆகவே இந்த துறையை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை, துறையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு உள்ளது என்ற அடிப்படையில் வரும் 18ஆம் தேதி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகள், அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம் முன்பும் ஆர்பாட்டம் நடத்தப்படும்” என அதில் கூறியுள்ளார்.

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