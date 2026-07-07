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முதல்வர் விஜய் கரூருக்கு சென்றால் திமுகவினருக்கு ஏன் இவ்வளவு பயம்? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கேள்வி

சம்மன் வந்தால் ஆஜராக வேண்டியது தானே, ஏன் ஓடி ஒளிய வேண்டும்? என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமாருக்கு அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் பேட்டி
அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 6:17 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: அரசு வழக்கறிஞர் நியமனம் 100% நேர்மையாக நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டம் மற்றும் மின்சாரத் துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார், கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "முதலமைச்சர் விஜய் கரூருக்கு சென்றால் திமுகவினருக்கு ஏன் இவ்வளவு பயம் வருகிறது? கரூருக்கு மட்டுமல்ல எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்ல முதலமைச்சருக்கு உரிமை உண்டு. முதலமைச்சர் கரூர் சென்றால் மக்கள் அவரிடம் என்ன சொல்லிவிடுவார்கள் என இவர்களுக்கு பயம்? பயந்து கொண்டு ஏன் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று மனுவைத் தாக்கல் செய்கின்றனர்?

என்னவென்றே தெரியாமல் ஒரு லீகல் டீம்; நீங்கள் வழக்குகளை படித்துவிட்டு வாருங்கள் என உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி சொல்லி இருக்கின்றார். இந்த லட்சணத்தில் ஒரு லீகல் டீம் இருக்கிறது. கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் திமுக மக்களுக்கு எதுவும் செய்யவில்லை. அரசு வழக்கறிஞர் நியமனம் 100% நேர்மையாக நடைபெற்று வருகிறது. தற்காலிக நியமனம் மட்டுமே செய்து வருகிறோம். எங்கேயாவது தவறு நடந்தால் தயவுதாட்சனை இன்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார், மூன்று, நான்கு ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக உள்ளார். எத்தனை சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது, அவர்களுக்கு ஓடி ஒளிவது பெரிய விஷயம் அல்ல. காவல்துறையினர் அவர்களது கடமையைச் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். சம்மன் அனுப்பினால் வந்து ஆஜராகி பதில் சொல்ல வேண்டியது தானே. சம்மனுக்கு ஆஜராகாமல் ஏன் ஓடி ஒளிய வேண்டும்?, சிபிஐயில் இருந்து எங்களுக்கு சம்மன் வந்தது. நாங்கள் ஆஜராகவில்லையா? சம்மன் வந்தால் ஆஜராவதில் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது? ஏன் ஓடி ஒளிய வேண்டும்? 100% தவறு இருப்பதால் ஓடி ஒளிகின்றனர்.

மின்துறையைச் சீரமைக்க வேண்டிய வேலை இருக்கிறது. அதன் பின்னர், மக்களுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்யப்படும். மின்கட்டணம் இப்போதைக்கு உயர்த்தப்படவில்லை. இந்த துறை சீரமைக்கப்பட்டு வருகிறது. அதிக கடன் பெற்றுள்ள மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது, கண்டிப்பாக சீரமைப்போம்.

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ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியரும், அரசு வழகறிஞருக்கான விண்ணப்பங்களைப் பரிசீலித்து அவர்களை நியமித்து வருகின்றனர். தற்போது தற்காலிகமாக மட்டுமே நியமிக்கின்றோம்; எந்த இடத்திலும் யாரும் சிபாரிசு அடிப்படையில் நியமிக்கப்படவில்லை" என்று கூறினார்.

அமைச்சருடன் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

TAGGED:

அரசு வழக்கறிஞர் நியமனம்
அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார்
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MINISTER CTR NIRMALKUMAR

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