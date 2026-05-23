கௌரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு பணிநிரந்தரம் - அருணகிரி வலியுறுத்துவது என்ன?
தமிழக அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள 2,708 உதவிப்பேராசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் கடந்தாண்டு அறிவிப்பு வெளியிட்டு தேர்வு நடத்தியது.
Published : May 23, 2026 at 3:19 PM IST
சென்னை: ஐந்தாண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றி வரும் கௌரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு பணிநிரந்தரம் வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசு கல்லூரி கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் நலச்சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் அருணகிரி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் அவர் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து, தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான அரசிடம் இந்த கோரிக்கை முன்வைத்தார். மேலும், அரசு கல்லூரி உதவிப்பேராசிரியர் நியமனத் தேர்வில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக அருணகிரி குற்றம்சாட்டினார்.
மேலும், “அரசு கல்லூரிகளில் பணியாற்றும் கௌரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 11 மாதங்கள் மட்டுமே ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது. மே மாதத்திலும் கல்லூரி பணிகளில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. எனவே, பள்ளிகளில் பணியாற்றும் பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்படுவது போல, கல்லூரி கௌரவ விரிவுரையாளர்களுக்கும் மே மாத ஊதியம் வழங்க வேண்டும்
அத்துடன், யுஜிசி நிர்ணயித்த ஊதியத்தை 12 மாதங்களும் வழங்க வேண்டும். 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வரும் கௌரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு பணிநிரந்தரம் வழங்க வேண்டும்” என்றும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தார்.
தொடர்ந்து பேசுகையில், “தமிழக அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள 2,708 உதவிப்பேராசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் கடந்தாண்டு அறிவிப்பு வெளியிட்டு தேர்வு நடத்தியது.
ஆனால், இந்த தேர்வு தொடக்கம் முதல் முடிவு வெளியிடும் வரை பல்வேறு குளறுபடிகள் மற்றும் முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாக தேர்வர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தி நிலவுகிறது.
தேர்வுக்கு முன்பாக தகுதி விதிமுறைகளில் குழப்பம் ஏற்பட்டதுடன், மாதிரி வினாத்தாள் வெளியிடப்படவில்லை. சில மாவட்டங்களில் தேர்வுக்கு முன்பே வினாத்தாள்கள் விற்பனையானதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: TRB தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்றவர்களுக்கு தொகுப்பூதியத்தில் பணி - முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கோரிக்கை
அதேபோல், தேர்வு முடிவுகள் முழுமையாக வெளியிடாமல், 5 பாடங்களுக்கு மட்டும் பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டிருப்பது பல்வேறு சந்தேகங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விடைக்குறிப்புகள் மற்றும் விடைத்தாள் நகல்கள் வெளியிடப்படாததும் சந்தேகக் கணைகளை எழுப்புகிறது.
எனவே, உதவிப்பேராசிரியர் தேர்வில் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் முறைகேடுகள் குறித்து சி.பி.ஐ விசாரணை நடத்தி, உண்மை நிலையை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும். தேர்வினை மீண்டும் வெளிப்படையாக நடத்த தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று அருணகிரி கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.