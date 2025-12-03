ETV Bharat / state

திருப்பரங்குன்றம் கார்த்திகை தீபம்: போதிய முன்னேற்பாடுகள் செய்யாத அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை கோரி மேல்முறையீடு!

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கி உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டிருந்தது

திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில்
திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 3, 2025

Published : December 3, 2025 at 3:10 PM IST

மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற போதிய முன்னேற்பாடுகள் செய்யாத அதிகாரிகள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி வழக்கறிஞர் அருண் சுவாமிநாதன் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.

மதுரை மாவட்டம் எழுமலையைச் சேர்ந்த ராம.ரவிக்குமார், மதுரையை சேர்ந்த சோலை கண்ணன் உள்ளிட்ட பலர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்த மனுவில், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபத்தூண் உள்ளது. இங்கு தொன்று தொட்டு கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு மலை உச்சியில் உள்ள பிள்ளையார் கோயிலில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இது ஆகம விதிமீறல், எனவே கார்த்திகை தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தார். இதே போன்று மேலும் சிலர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த போது, கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், கடந்த 1994 ஆம் ஆண்டு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின் பேரில் மலை உச்சியில் உள்ள பிள்ளையார் கோயிலில் தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது. தீபத்தூண் தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார்.

பின்னர் அந்த மலை மீது உள்ள தர்ஹா சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன், மனுதாரர் என்ன நோக்கத்திற்காக இந்த வழக்கை தொடர்ந்துள்ளார் என்பதை தீவிரமாக விசாரிப்பது அவசியம். ஏனென்றால் மத நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்கும் வகையில் மனுதாரர் இந்த பிரச்சனையை கையில் எடுத்துள்ளார் என தெரிவித்திருந்தார். அரசியல் பிரச்சினைக்கு இந்த நீதிமன்றத்தை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்த முயற்சிக்கின்றனர். அதனை ஏற்கக் கூடாது என தெரிவித்தார்.

அனைத்துத் தரப்பு வாதங்களையும் பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், 2 நாட்களுக்கு முன் தீர்ப்பு வழங்கினார். அந்த தீர்ப்பில் நீதிபதி கூறியிருந்ததாவது, “மதுரையில் இஸ்லாமியர்கள் ஆட்சியின் போது திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தர்ஹா கட்டப்பட்டுள்ளது. இது சம்பந்தமாக 1909 ஆம் ஆண்டின் உத்தரவின்படி, மேற்கண்ட மலையை இந்துக்கள் வழிபாட்டுத் தலமாக கருதுகிறார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த மலை, முருகன் கோயில் நிர்வாகத்தின் சொத்து. முஸ்லிம் ஆட்சியாளர்களாலோ, பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தாலோ மலையின் மீதான கோயில் தேவஸ்தானத்தின் உரிமை பறிக்கப்படவில்லை. குறிப்பிட்ட இடத்தை தவிர மலை மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகள் அனைத்தும் தேவஸ்தானத்தின் வசம் இருந்தன. இந்த மலையில் இருந்து கற்களை வெட்டி எடுக்க முயன்ற போது இந்து சமூகத்தினர் கடுமையாக எதிர்த்ததால், அந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் கோயில் மரபுகளை கடைபிடிக்கும் கடமை தேவஸ்தானத்திற்கு உள்ளது. அந்த வகையில் மலையின் மேல் விளக்கேற்றும் பாரம்பரியத்தையும் தேவஸ்தானம் கடைபிடிக்க வேண்டும். விளக்கு ஏற்றுவது புனிதமான செயல். மலையின் மீது உள்ள தீபத்தூணில் விளக்கு ஏற்றுவதன் மூலம் தர்காவின் அமைப்பு எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படாது. தர்காவில் இருந்து 50 மீட்டருக்கும் குறையாத தூரத்தில் தான் தீபத்தூண் அமைந்து உள்ளது.

தீபத்தூணில் விளக்கு ஏற்றப்படாவிட்டால் கோயில் உரிமைகள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. கார்த்திகை என்பது ஒளித் திருவிழா. அன்றைய தினம், பூஜை அறையில் மட்டும் அல்லாமல் வீடு முழுவதும் விளக்குகள் ஏற்றப்படுகின்றன. இந்த ஆண்டு முதல் தீபத்தூணிலும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும்.

இந்த உத்தரவை அமல்படுத்துவதில் யாருடைய தலையீடும் இல்லை என்பதை மதுரை மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் உறுதி செய்ய வேண்டும்” என உத்தரவிட்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற போதிய முன்னேற்பாடுகள் செய்யாத அதிகாரிகள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி வழக்கறிஞர் அருண் சுவாமிநாதன் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.

