வாட்ஸ்அப் மூலம் தேர்தலில் வெற்றி; விஜய் மீது அப்பாவு பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

புதிய திரைப்படம் காண வேண்டும் என்ற மோகத்தில் மக்கள் எப்படியாவது டிக்கெட் வாங்க முயற்சிப்பதைப் போல, ஒரு மாயை போன்ற சூழலில் இந்த வாக்குகள் விழுந்துள்ளன என்று அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் சபாநாயகர் அப்பாவு
முன்னாள் சபாநாயகர் அப்பாவு
Published : May 25, 2026 at 1:21 PM IST

திருநெல்வேலி: 30 ஆயிரம் வாட்ஸ்அப் குரூப்களை உருவாக்கி, மக்களிடம் உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகளை பரப்பி, விஜய் வெற்றி பெற்றதாக முன்னாள் சபாநாயகர் அப்பாவு குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் ராதாபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட முன்னாள் சபாநாயகர் அப்பாவு பணகுடியில் வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தேர்தல் வெற்றி, தோல்விகளை நாம் சமமாகவே பார்க்க வேண்டும். புதிய திரைப்படம் ஒன்றைக் காண வேண்டும் என்ற மோகத்தில் மக்கள் எப்படியாவது டிக்கெட் வாங்க முயற்சிப்பதைப் போல, ஒரு மாயை போன்ற சூழலில் இந்த வாக்குகள் விழுந்துள்ளன.

தவெகவிற்கு வாக்கு அளித்தவர்கள் கூட தற்போது புலம்பும் அளவிற்கு நிலைமை உள்ளது. இந்த வாக்குகள் எவ்வாறு விழுந்தன என்பது தற்போதுதான் தெரியவந்துள்ளது. இன்றைய முதலமைச்சர் ‘ரூட்’ (Route) என்ற நிறுவனத்தைத் தொடங்கி, அதில் திரைப்படங்களில் நடிக்கும் சுமார் 200 துணை நடிகைகளையும், தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவைச் சேர்ந்த 1,000 பொறியாளர்களையும் பணியில் அமர்த்தியுள்ளார். இவர்கள் மூலம் தினமும் உண்மைக்குப் புறம்பான செய்திகள், உண்மை போன்றே தயார் செய்யப்பட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் (Reels) வடிவில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன.

அவ்வாறு துணை நடிகைகள் நடித்து உருவாக்கப்பட்ட அந்த ரீல்ஸ்கள், உடனடியாக 30,000 வாட்ஸ்அப் குழுக்களுக்கும், 2 லட்சம் போலி சமூக வலைதள கணக்குகளுக்கும் (Fake IDs) அனுப்பப்பட்டுள்ளது. சிறு குழந்தைகள் பார்க்கும் கார்ட்டூன் படங்களில் கூட இந்த ரீல்ஸ்கள் ஊடுருவும் வகையில், ஜெர்மனியில் உள்ள ஒரு நிறுவனத்திற்குப் பல நூறு கோடி ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டு உருவக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்மூலம் மக்களின் மனங்களை திசைத் திருப்பி வாக்குகளை பெற்றுள்ளனர்” என்று அப்பாவு குற்றம்சாட்டினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அப்பாவு, "முன்பு தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய், பெண் ஒருவரின் மரணத்திற்கு ‘சிஎம் சார், அந்த உயிரைத் திரும்பக் கொடுக்க முடியுமா?’ என்று கேள்வி எழுப்பியதை நினைவு கூர்ந்தார். அதேபோன்றதொரு சூழல் தற்போது கோயம்புத்தூரில் உருவாகி உள்ளது. அங்கு 10 வயதுக் குழந்தை ஒன்று கடத்தப்பட்டு, பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளது.

குழந்தையை இழந்து கதறும் பெற்றோர்களிடம், இனி இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்காது என்ற ஒரு மாயையான வாக்குறுதியை அளித்துதான் இவர்கள் வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளனர். தேர்தலின்போது எவ்வாறு ரீல்ஸ்கள் மூலம் பொய்ப் பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டதோ, அதேபோல தற்போதும் வலைத்தளங்களில் ஆறுதல் கூறுவது போன்ற பதிவுகளை மட்டுமே அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர்" என்றார்.

"பொதுமக்களின் கொந்தளிப்பைத் தாங்க முடியாமல், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தனது ஆட்சிக்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடந்த உடனே பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோரை தொலைபேசியில் அழைத்து ஆறுதல் கூறி, தகுந்த பாதுகாப்பு மற்றும் நிதியுதவிகளைச் செய்து, குற்றவாளிகளுக்குக் கடுமையான தண்டனை பெற்றுத் தந்தார்.

ஆனால் தற்போதைய முதலமைச்சர், சம்பவம் நடந்து சில நாட்களுக்குப் பிறகே மு.க.ஸ்டாலின் வழியைப் பின்பற்றி, தொலைபேசியில் அழைத்து ஆறுதல் கூறியுள்ளார். இதன் மூலம் அவர்களின் ஏமாற்று வேலை மக்களுக்கு வெட்ட வெளிச்சமாகத் தெரிந்துவிட்டது. முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஐந்தாண்டு சாதனை காலத்தில் தாய்மார்களுக்கு மாதம் 1,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை எந்தக் கொம்பனாலும் அழித்துவிட முடியாது, இந்த இயக்கம் உலகம் உள்ளவரை நிலைத்திருக்கும்” என்றும் அப்பாவு கூறினார்.

