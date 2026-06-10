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இளைஞர்களை போதைக்கு அடிமையாக்கியது யார்? முதல்வர் விஜயை கடுமையாக விமர்சித்த அப்பாவு

திரைப்படங்களில் புகைபிடித்தல், மது அருந்துதல் போன்ற காட்சிகள் இளைஞர்களிடம் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்து மீண்டும் அரசியல் மற்றும் சமூக தளங்களில் விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 10:38 PM IST

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சென்னை: தமிழகத்தில் இளைஞர்களை போதைக்கு அடிமையாக்கியது யார்? என முன்னாள் சபாநாயகர் அப்பாவு முதல்வர் விஜய்க்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக போதைப்பொருள் பயன்பாடு முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் அதிகரித்துள்ளது. போலீசார் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வந்தாலும், இளைஞர்களிடம் போதைப்பொருள் பயன்பாடு என்பது இதுவரை குறைந்தபாடில்லை. மாநகர பகுதிகள், கிராமப்புற பகுதிகள் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் போதைக் கலாச்சாரம் தமிழகம் முழுவதும் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.

இளைஞர்கள், வயதானவர்களை கடந்து பள்ளி மாணவர்கள் வரை இந்த போதை கலாச்சாரத்துக்கு அடிமையாகி உள்ளனர். மேலும் பொதைப்பொருள் பயன்பாட்டால் கொலை, கொள்ளை மற்றும் பாலியல் பலாத்கார சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை பெருமளவு அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அரசு மற்றும் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பையும் மீறி போதைப்பொருள் நடமாட்டம் எப்படி இருக்கிறது? என்பது சாமனிய மக்களின் கேள்வியாக இருந்து வருகிறது.

அந்த வகையில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக அரசு போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு திருச்சியில் பேசிய முதல்வர் விஜய், கடந்த திமுக ஆட்சியில் போதைப்பொருள் நடமாட்டம் தமிழகம் முழுவதும் பரவியதால், அதை தற்போது கட்டுப்படுத்துவது கடினமாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், தமிழகத்தில் போதைப் பழக்கம் அதிகரிக்க முன்னாள் ஆட்சியாளர்களே காரணம் என முதலமைச்சர் விஜய் கூறியதாகக் குறிப்பிட்டு, தமிழக முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு கடுமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள X பதிவில், 'தமிழ்நாட்டில் போதைப் பழக்கம் அதிகரிக்க முன்னாள் ஆட்சியாளர்களே காரணம் என்று மறைமுகமாக பழி சுமத்தும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களே, தாங்கள் நடித்த திரைப்படங்கள் மூலமாகவே ஒரு தலைமுறை இளைஞர்களை போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையாக்கிய புண்ணியவான் தாங்கள்தானே?' என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மேலும், 'சமூகத்தில் போதைப் பழக்கம் அதிகரித்ததற்கான காரணங்களை அரசியல் ரீதியாக மற்றவர்கள் மீது சுமத்துவதற்கு முன்பு, திரைப்படங்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஊடகங்கள் இளைஞர்களின் மனநிலையிலும் வாழ்க்கை முறையிலும் ஏற்படுத்திய தாக்கம் குறித்து சுயபரிசோதனை செய்ய வேண்டும்' என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

அப்பாவுவின் இந்த கருத்து தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களில் புதிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, திரைப்படங்களில் புகைபிடித்தல், மது அருந்துதல் போன்ற காட்சிகள் இளைஞர்களிடம் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்து மீண்டும் அரசியல் மற்றும் சமூக தளங்களில் விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன. முதல்வர் விஜய்யை நேரடியாக குறிவைத்து அப்பாவு வெளியிட்டுள்ள இந்த விமர்சனம் அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

DRUG ISSUE
APPAVU
TVK
போதைப்பொருள் விவகாரம்
CHIEF MINISTER VIJAY

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