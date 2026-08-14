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கரூர் நெரிசலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு வேலை விவகாரம் - உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை

அரசியலமைப்பின் 14 மற்றும் 16-வது பிரிவுகளை இந்த நியமனங்கள் மீறுவதாகக் கூறி, கரூர் கூட்டநெரிசலில் இறந்தவர்களுக்கு அரசு வேலை அளிப்பதற்கான அரசாணையை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

உச்ச நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tami Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 1:34 PM IST

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புது டெல்லி: கரூர் கூட்டநெரிசல் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு கருணை அடிப்படையில் பணி வழங்க தமிழ்நாடு அரசு பிறப்பித்த அரசாணையை ரத்து செய்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்தது.

நீதிபதிகள் ஜே.பி. பர்திவாலா மற்றும் கே. வினோத் சந்திரன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த மனுவின் மீது நோட்டீஸ் அனுப்பிய நிலையில், இந்த அமர்வு இடைக்கால உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் அபிஷேக் மனு சிங்வி ஆஜரானார். விசாரணையின் போது, ​​ ‘பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குக் கருணை அடிப்படையில் பணி வழங்க மாநில அரசு விரும்பினால், அதில் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு என்ன சிக்கல் உள்ளது’ என்று சிங்வி வாதிட்டார். வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான ஒரு விஷயத்திற்காக இத்தகைய மனுவைத் தாக்கல் செய்ய முடியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

இதை கேட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அமர்வு, ஒரு துயரச் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மாநில அரசு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதில் என்ன பிரச்சினை உள்ளது என்று கேள்வி எழுப்பியது.

“இத்தகைய துயரத்தைச் சந்தித்த குடும்பங்களுக்கு ஓரளவு ஆறுதல் அளிக்கவும், அவர்களுக்குப் பண இழப்பீடு வழங்கவும் அரசு முடிவு செய்திருக்கும் நிலையில், ‘வேலைவாய்ப்பு வழங்கக்கூடாது’ என்று அதை எப்படி கேள்வி கேட்க முடியும்?” என்று அமர்வு கருத்து தெரிவித்தது.

நெரிசலில் சிக்கி மக்கள் உயிரிழந்ததை சுட்டிக்காட்டிய அமர்வு, ஒருவேளை குடும்பத்தின் வருமானம் ஈட்டும் நபர் உயிரிழந்திருந்தால், அவரது மகன் அல்லது மகளுக்கு அரசு வேலை வழங்கக்கூடாதா? என்றும் கேள்வியை முன்வைத்தது.

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விசாரணையின் போது இந்த மனுவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த வழக்கறிஞர் ஒருவர், “அவ்வாறு வேலைவாய்ப்புகளை வழங்குவதில் மாநில அரசுக்குத் தன்னிச்சையான அதிகாரம் இருக்க முடியாது” என்று வாதிட்டார். இந்த முடிவில் 'நலன்களின் முரண்பாடு' (conflict of interest) இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், நெரிசல் சம்பவத்திற்குக் காரணமான கட்சியே தற்போது மாநிலத்தில் ஆட்சியில் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

அனைத்து தரப்பு வாதங்களைக் கேட்டறிந்த பிறகு, உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு இடைக்காலத் தடை விதித்து உத்தரவிட்டது. மேலும், ‘அரசியலை இங்கே கொண்டு வராதீர்கள்’ என்று அமர்வு கருத்து தெரிவித்திருக்கிறது.

இந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம், அரசியலமைப்பின் 14 மற்றும் 16-வது பிரிவுகளை இந்த நியமனங்கள் மீறுவதாகக் கூறி, அந்த அரசாணையை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

SUPREME COURT
கரூர் நெரிசல் விவகாரம்
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