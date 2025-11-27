ETV Bharat / state

தஷ்வந்த் விடுதலை: தமிழக அரசின் சீராய்வு மனுவை தள்ளுபடி செய்த உச்ச நீதிமன்றம்

தஷ்வந்த் விடுதலை செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த சீராய்வு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (IANS)
Published : November 27, 2025 at 6:33 PM IST

சென்னை: சிறுமி ஹாசினி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலையான வழக்கில் விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனையில் இருந்து தஷ்வந்த் விடுதலை செய்யப்பட்டதை உறுதி செய்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சிறுமி ஹாசினி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலையான வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான தஷ்வந்துக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து கடந்த 2018 பிப்ரவரி மாதம் செங்கல்பட்டு மகளிர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருந்தது. இந்த தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றமும் உறுதி செய்திருந்தது.

இதையடுத்து தனக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனையை எதிர்த்து தஷ்வந்த் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார்.

இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், தஷ்வந்த் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை காவல் துறை தரப்பு சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி நிரூபிக்க தவறிவிட்டது. குறிப்பாக DNA மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு அடிப்படையில் மட்டுமே தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி, தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்து தஷ்வந்தை உடனடியாக விடுவிக்கவும் கடந்த அக்டோபர் 8-ம் தேதி அதிரடியாக தீர்ப்பளித்திருந்தது.

இந்த தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்யக்கோரி தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நேற்று முன்தினம் (நவ.25) சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி விக்ரம் நாத் தலைமையிலான அமர்வு, தமிழக அரசின் மறு ஆய்வு மனுவை தள்ளுபடி செய்து, தஷ்வந்தின் விடுதலையை உறுதிசெய்து இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2017-ம் ஆண்டு சென்னை போரூர் அருகே 6 வயது சிறுமி ஹாசினியை, அதே பகுதியில் குடியிருந்த தஷ்வந்த் என்ற நபர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்தார். இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு பின் ஜாமீனில் வெளிவந்த தஷ்வந்த், தனது தினசரி செலவுக்கு பணம் கொடுக்க மறுத்த அவரது தாயையும் கொலை செய்தார்.

