மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை திமுகவும், காங்கிரஸும் அரசியலுக்காக எதிர்க்கின்றன - சந்திரபாபு நாயுடு குற்றச்சாட்டு
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு ஆதரவாக ஆந்திர பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு பரப்புரையை மேற்கொண்டார்.
Published : April 21, 2026 at 3:01 PM IST
சென்னை : மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை திமுகவும், காங்கிரஸும் அரசியலுக்காக எதிர்கின்றன என ஆந்திரப் பிரதேச மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு ஆதரவாக பரப்புரை மேற்கொள்ள வந்த ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, சென்னை கிண்டி தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், “தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவில் ராகுல்காந்தி முதல் ஸ்டாலின் வரை தமிழ்நாடு தொகுதிகள் குறையும் என கூறி வருகிறார்கள். தொகுதி மறுவரையறை குறித்து பிரதமர் மோடி புள்ளி விவரங்கள் உடன் எடுத்துரைத்தும் அவர்கள் அதனை கேட்கவில்லை.
தொகுதி மறுவரையறையில் மோடியை தமிழ்நாடு வீழ்த்தியதாக மு.க.ஸ்டாலின் கூறியது ஆச்சரியமாக உள்ளது. மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை திமுகவும், காங்கிரஸும் அரசியலுக்காக எதிர்கின்றன.
ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும், மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை மக்கள்தொகையைப் பொறுத்து மாறும். ஆனால் எந்த வகையிலும் ஏற்கனவே உள்ள எண்ணிக்கை குறையாது. காங்கிரஸ் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகள் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும்” என தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு ஆதரவாக பேசினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”இந்தியா பொருளாதாரத்தில் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. போர் சூழலிலும் இந்தியா பல துறைகளில் முன்னேறி வருகிறது. இந்தியாவில் ஒரு வலிமையான தலைவர் இருக்கும் போது அமெரிக்காவிடம் இந்தியா சரண் அடைந்துவிட்டது என எதிர்க்கட்சிகள் கூறுகின்றன. ஆபரேஷன் சிந்தூரை உலகமே பார்த்தது” என தெரிவித்தார்.
மேலும் சந்திரபாபு நாயுடு, ”கோவை ஒரு காலத்தில் இந்தியாவின் தொழில் முனையமாக இருந்தது. ஆனால் இன்று எப்படி உள்ளது? விமான நிலைய வளர்ச்சிக்காக பல திட்டங்களை ஆந்திராவில் அமல்படுத்தி உள்ளோம். பிற நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் சென்னை வந்து செல்லும் சூழல் இருந்தது. ஆனால் இன்று அப்படி இல்லை. சென்னையில் சாலைகள் சரியில்லை. மழை நீர் வடிகால் பணிகள் முடியவில்லை. பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 59 சதவீதம் தமிழத்தில் அதிகரித்துள்ளது. மதுபான விற்பனையில் ஊழல் நடந்துள்ளது” என குற்றம்சாட்டினார்.
|இதையும் படிங்க: EXCLUSIVE: பாஜக வளரவில்லை; வீழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது: சிறப்பு நேர்காணலில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்
தமிழ்நாட்டில் மெட்ரோ இரண்டாம் கட்ட பணிகளுக்காக மத்திய அரசு 9 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி உள்ளது. பெங்களுரு, சென்னை, அமராவதியை இணைக்கும் வகையில் அதிவேக ரயில் பாதை அமைக்க திட்டம் உள்ளது. ஐடி துறையில் பெங்களூரு, ஹைதராபாத் முன்னணியில் உள்ளன.
ஆனால் சென்னையில் உள்ள ஐடி மக்கள் வெளிநாடு சென்று விட்டனர். அறிவுரீதியாக தமிழக மக்கள் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். ஆனால் அதற்கான கட்டமைப்புகள் இங்கு இல்லை. ஒரு மாநிலத்தின் வளர்ச்சி மத்திய அரசுடன் இணைக்கமாக செயல்பட்டால் தான் நன்றாக இருக்கும்.
எடப்பாடி பழனிசாமி மிகவும் வலிமையான தலைவர். வளர்ச்சி மிக்க தமிழ்நாட்டை உருவாக்க மக்கள் இந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். வெவ்வேறு மொழிகள் பேசினாலும் நாம் அனைவரும் ஒரே நாடு, ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்து கொள்ளுவோம்.
தமிழ் மக்கள் எங்கு போனாலும் பல மொழிகளை கற்ற கூடியவர்கள். பல மொழிகளை கற்பது மிகவும் நல்லது தான்” என அதிமுக தலையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு ஆதரவாக பேசினார்.
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்யின் அரசியல் வருகை குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, ”விஜய் ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவராக இருந்து மக்களுக்கு சேவை செய்வார் என்பது நிரூபிக்கப்படாத ஒன்று. என்.டி.ஆர், எம்.ஜி.ஆர் உடன் யாரையும் ஒப்பிடாதீர்கள்” என்றார்.
செய்தியாளர் சந்திப்பில் மத்திய அமைச்சரும் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் பொறுப்பாளருமான பியூஸ் கோயல் மற்றும் மத்திய விமான போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.