நயினார் நாகேந்திரன் தொகுதியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை நிறைவு செய்த ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு

இரண்டு நாள்கள் தேர்தல் பிரச்சார பயணமாக சந்திரபாபு நாயுடு நேற்று (ஏப்.20) தமிழகத்திற்கு வருகை புரிந்திருந்தார்.

இறுதிக்கட்ட தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 21, 2026 at 10:46 PM IST

சாத்தூர்:தெலுங்கர்கள் மற்றும் தமிழர்கள் சகோதரர்களைப் போல வாழ்ந்து வருகிறோம்; தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக லட்சக்கணக்கான தெலுங்கு மக்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் என்று ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு பேசினார்.

ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தமிழ்நாட்டில் மேற்கொண்டிருந்த இரண்டு நாள்கள் தேர்தல் பிரச்சாரம் நிறைவடைந்தது. இறுதியாக சாத்தூர் தொகுதியில் நடைபெற்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (என்டிஏ) கட்சிகளின் தேர்தல் பிரச்சார பேரணியில் அவர் கலந்து கொண்டார்.

வாக்காளர்களுக்கு கையசைத்து வாழ்த்துகளை தெரிவித்தபடி பேரணியில் கலந்து கொண்ட அவர், தனது உரையை தமிழில் தொடங்கி மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். சாத்தூர் தொகுதியின் பாஜக வேட்பாளர் நயினார் நாகேந்திரனை ஆதரித்து அவர் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

பிரச்சாரத்தில் அவர் பேசியபோது," தமிழ்மொழிக்கு உயர்ந்த மதிப்பு அளிக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கு இப்போது வளர்ச்சி மிகவும் அவசியம். கடின உழைப்பின் மரபைக் கொண்ட இந்த மண்ணிலிருந்து பல சிறந்த தலைவர்கள் வரலாறு படைத்துள்ளனர். வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பிரிட்டிஷ்காரர்களை அச்சுறுத்திய வீரர். தெலுங்கர்கள் மற்றும் தமிழர்கள் சகோதரர்களைப் போல வாழ்ந்து வருகிறோம்; தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக லட்சக்கணக்கான தெலுங்கு மக்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

சென்னை மற்றும் மதுரை போன்ற நகரங்கள் தற்போதைய ஆட்சியில் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளன. ஜெயலலிதா பல மாநிலங்களை ஆய்வு செய்து வளர்ச்சி திட்டங்களை முன்னெடுத்தார். சட்டமன்றங்களில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும். பிரதமர் மோடி இதற்கான மசோதாவை கொண்டு வந்தபோது காங்கிரஸ் எதிர்த்தது.

தொகுதி மறுவரையறை மூலம் தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு அநீதி ஏற்படாது. பெண்களுக்கு அதிகாரம் வழங்குவதில் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் விருப்பம் காட்டவில்லை. பெண்களுக்கு அதிகாரம் கிடைக்க என்டிஏ ஆட்சி அவசியம். திமுக செயல்பாடுகளால் தென்னிந்திய மாநிலங்கள் சவால்களை எதிர்கொள்கின்றன.

நாட்டின் வளர்ச்சியை முன்னெடுக்கக்கூடிய திறன் நரேந்திர மோடிக்கே உள்ளது. தமிழ்நாட்டை முன்னேற்றப் பாதையில் கொண்டு செல்லும் சக்தி என்டிஏ கூட்டணிக்கே உள்ளது. நாட்டின் வளர்ச்சியில் தென்னிந்திய மாநிலங்கள் அனைத்தும் பங்குதாரர்களே. மொழி, கலாசாரம், மரபுகள் வேறுபட்டாலும் நாம் ஒரே தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள். வளர்ச்சியில் போட்டியிட்டு முன்னேறி, ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைக்க வேண்டும்" என்று சந்திரபாபு நாயுடு பேசினார்.

முன்னதாக, தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு தமிழ்நாடு வந்த ஆந்திர மாநில முதல்வர் கோவை, ஓசூர் ஆகிய இடங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அதனை தொடர்ந்து இன்று காலை சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

