அனுவாவி கோயிலுக்கு ரோப் கார் அமைக்கும் திட்டம் கைவிடப்பட்டுள்ளது - உயர் நீதிமன்றத்தில் அறநிலையத்துறை தெரிவிப்பு
வடவள்ளி முதல் மருதமலை அடிவாரம் வரையிலான சாலையை நான்கு வழிச்சாலையாக விரிவுப்படுத்தும் பணிகளைத் தொடரலாம் என உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
Published : October 10, 2026 at 3:36 PM IST
சென்னை: அனுவாவி சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலிலுக்கு ரோப் கார் அமைக்கும் திட்டம் கைவிடப்பட்டுள்ளதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பெரிய தடாகம் அருகே 1,300 அடி உயரம் கொண்ட மலை மீது அனுவாவி சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது. வனவிலங்கு நடமாட்டம் மிகுந்தப் பகுதி என்பதால் காலை 09.00 மணி முதல் பிற்பகல் 03.00 மணி வரை மட்டுமே பக்தர்கள் திருக்கோயிலுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
பக்தர்கள் சிரமமின்றி அனுவாவி சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு சென்று வர ஏதுவாக, கடந்த 2013- ஆம் ஆண்டு இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் ரூபாய் 13 கோடி மதிப்பீட்டில் ரோப் கார் அமைக்கப்படும் என அறிவித்திருந்தது.
அனுவாவி பகுதி யானைகளின் வழித்தடங்களாக இருப்பதால், ரோப் கார் திட்டத்தை செயல்படுத்தினால், சூழலியல் பாதிப்பும், யானைகள் நடமாட்டமும் தடைப்பட்டு, யானைகள் ஊருக்குள் நுழையக்கூடும் என சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, ரோப் கார் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு எதிராக சென்னையைச் சேர்ந்த விலங்குகள் நல ஆர்வலர் எஸ்.முரளிதரன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். அந்த மனுவில், "அனுவாவி சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் ரோப் கார் அமைக்கும் திட்டத்தை நிறுத்த உத்தரவிட வேண்டும்; யானைகள் வழித்தடமான மருதமலையில் ரூபாய் 110 கோடி மதிப்பீட்டில் 184 அடி உயரத்துக்கு முருகன் சிலை அமைக்கும் திட்டத்தையும் ரத்துச் செய்ய வேண்டும்" என்று கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு வனப்பாதுகாப்பு தொடர்பான வழக்குகளை விசாரித்து வரும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், ஜி.கே.முத்துகுமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (அக்.10) விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் ஆஜரான அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர், "பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிக்கு அப்பால், 184 அடி உயர சிலையை நிறுவுவதற்கான மாற்று இடம் கண்டறிந்து தெரியப்படுத்த, கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும். அனுவாவி சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயிலுக்கு ரோப் கார் அமைக்கும் திட்டத்தை அரசு கைவிட்டுள்ளது" என வாதிட்டார்.
இதைப் பதிவுச் செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், "வடவள்ளி முதல் மருதமலை அடிவாரம் வரை, நான்கு வழிச்சாலையாக விரிவுப்படுத்தும் பணிகளை தொடரலாம். அதேநேரம் மரங்களை வெட்டுவதற்கு ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்டத் தடை தொடரும்" என உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.