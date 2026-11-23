வி.எஸ்.பாபு உயிரிழப்புக்கு என்ன காரணம்? அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்
மேலும் தமிழ்நாட்டில் பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படும் குடிநீரை ஆய்வு செய்ததில் நடப்பாண்டில் 12 குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, ரூ.12 லட்சத்திற்கும் மேல் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறினார்.
Published : November 23, 2026 at 9:09 PM IST
சென்னை: கொளத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவிவகித்த வி.எஸ்.பாபு நீண்ட நாள் மருத்துவமனையில் இருந்ததால் நோய்தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டு, அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகள் (நுண்ணுயிர்க் கொல்லி மருந்துகள்) பலன் அளிக்காமல் இறக்க நேரிட்டதாக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் மூலமாக தேர்வுசெய்யப்பட்ட 3 உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கு அமைச்சர் அருண் ராஜ் பணி நியமன உத்தரவை வழங்கினார். அதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற 'உலக நுண்ணுயிர்க் கொல்லி எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வு' நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்து கொண்டு பேசினார்.
அவர் பேசியபோது, "கொளத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த வி.எஸ்.பாபுவுக்கு நுரையீரல் தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டு 4 ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகள் கொடுத்தும் அவரை காப்பாற்ற முடியவில்லை. சளி, காய்ச்சல் வந்தால் ஒரு ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரையை மாற்றி கொடுக்கிறோம். ஆனால் காசநோய் வந்தால் 6 மாதம் ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளை கொடுக்கிறோம்.
|இதையும் படிங்க.. இடைத்தேர்தல் வேண்டாம்; காலியாகும் தொகுதியில் எம்எல்ஏவை தேர்ந்தெடுக்க வேல்முருகன் சொல்லும் யோசனை
கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் உள்ள 90 சதவீதம் கிருமிகள், எந்தவித ஆன்டிபயாடிக் கொடுத்தாலும் இறக்காத நிலையில் உள்ளன. அதற்கு காரணம், விவசாயத்திற்கு கிருமிகளை கொல்வதற்காக போடப்படும் ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகள்தான். பயிர்களுக்காக தெளிக்கப்படும் மருந்துகள், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கும் நிலையில் உள்ளன.
மீன், மாடு, கோழி போன்றவற்றுக்கு காய்ச்சல் வந்தால் ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளை மருத்துவர்கள் கொடுக்கின்றனர். அதுபோன்று நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மாட்டிலிருந்து பால் கறந்து விற்கக் கூடாது என விதி உள்ளது. அதையும் மீறி வருமானத்திற்காக பாலை விற்று வருகிறோம்.
ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளை விநியோகம் செய்வதில் கேரளம் முன்னோடி மாநிலமாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டிலும் பல்வேறு துறைகளை ஒருங்கிணைத்து, கேரளாவை நாம் முந்த வேண்டும். தற்போது கொடுக்கப்படும் ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகள், 10 ஆண்டுகளில் பலன் அளிக்காத நிலையை எட்டலாம். ஆனால் தற்பொழுது ஆராய்ச்சிகள் குறைந்துள்ளன" என்று தெரிவித்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசுகையில், "மனிதர்களுக்கு நோய் வரும்போது எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகள் அளிக்கப்படுகின்றன. ஆனால், பாக்டீரியா உருமாற்றமும், நோய்யெதிர்ப்பு சக்தியையும் மீறி வளர்ந்து வருகிறது. இதனால் ஆரம்ப காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளைவிட புதிதாக கண்டறியப்பட்ட மாத்திரைகளை வழங்கி வருகின்றனர்.
சளி, காய்ச்சல் போன்றவை வந்தால் மருந்தகங்களில் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடக் கூடாது. மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். மருந்தகங்களில் மருத்துவரின் பரிந்துரை சீட்டு இல்லாமல் மாத்திரை வழங்குவதை கட்டுப்படுத்தவும், ஒழுங்குபடுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
|இதையும் படிங்க.. இடைத்தேர்தலில் தவெக எம்எல்ஏக்களின் வெற்றியை எதிர்த்து வழக்கு
தமிழ்நாட்டில் பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்டு விற்கப்படும் குடிநீரின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் நடப்பாண்டில் 12 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 12 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை நடப்பாண்டில் 876 முறை குடிநீர் பாட்டில்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. 115 குடிநீர் பாட்டில்கள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டன. அவற்றில் 54 பாட்டில்கள் குடிப்பதற்கு தகுதியானவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 5 பாட்டில்கள் குடிப்பதற்கு தரமற்றது எனவும், 56 பாட்டில்கள் குடிநீர் உற்பத்தி விதிகளுக்கு முரணாக உள்ளதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.