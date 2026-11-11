மதுரை அருகே பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படை தலைமை காவலர் விபரீத முடிவு - போலீசார் விசாரணை
மோகன்தாஸுக்கு அருணாதேவி என்ற மனைவியும், இரண்டு வயதில் பெண் குழந்தையும் உள்ளனர்.
Published : November 11, 2026 at 4:19 PM IST
மதுரை: அலங்காநல்லூர் அருகே பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படை தலைமை காவலர் விபரீத முடிவெடுத்து உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் அருகேயுள்ள தினமணி நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் மோகன்தாஸ். இவர் மதுரை பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படையின் (Anti-Terrorism Squad – ATS) தனிப்பிரிவில் தலைமை காவலராகப் பணியாற்றி வந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று நள்ளிரவு வீட்டின் முன் அறையில் தூக்கிட்ட நிலையில் மோகன்தாஸ் உயிரிழந்துள்ளார். இதுகுறித்து தகவலறிந்த அலங்காநல்லூர் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று அவரது உடலை மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
காவல்துறைப் பணியில் திறம்படச் செயல்பட்டு, துறை ரீதியாகப் பல்வேறு பாராட்டுகளைப் பெற்றவர் மோகன்தாஸ் என காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. குடும்பப் பிரச்சனை காரணமாக அவர் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கலாம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் கூறப்படும் நிலையில், அவரது உயிரிழப்புக்கான உண்மையான காரணம் குறித்து காவல்துறையினர் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மோகன்தாஸுக்கு அருணாதேவி என்ற மனைவியும், இரண்டு வயதில் பெண் குழந்தையும் உள்ளனர். இளம் வயதிலேயே தலைமை காவலர் உயிரிழந்த சம்பவம் அவரது குடும்பத்தினரிடையே பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், காவல்துறை வட்டாரத்திலும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வாகாது’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.