ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்க அனுமதிக்க முடியாது - ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு மக்கள் இயக்கம்
ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு நேரடியாக, மறைமுகமாக ஆதரவு தெரிவிக்கும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு எதிராக தேர்தலில் பிரச்சாரம் செய்வோம் என ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு மக்கள் இயக்கம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : February 21, 2026 at 7:09 PM IST
தூத்துக்குடி: ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறப்பதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது என்று ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு மக்கள் இயக்கம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடியில், மூடப்பட்டுள்ள ஸ்டெர்லைட் ஆலையை பசுமை காப்பர் என்கின்ற பெயரில் திறக்க வேண்டும் என்று ஸ்டெர்லைட் ஆதரவாளர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், தூத்துக்குடி தமிழ் சாலையில் உள்ள பிரஸ் கிளப்பில் ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு மக்கள் இயக்கத்தினர் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர்.
அப்போது ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு மக்கள் இயக்கத்தினர் கூறும்போது, ''தூத்துக்குடியில் நீர், நிலம், காற்று அனைத்தையும் மாசு அடைய செய்து பொது மக்களின் தன் எழுச்சியான போராட்டம் காரணமாக 11 உயிர்கள் பலியாகினர். பின்னர், உச்ச நீதிமன்றம் மூலம் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டது.
இந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் பசுமை காப்பர் என்ற பெயரில் தூத்துக்குடியில் நுழைவதை ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு மக்கள் இயக்கம் ஒருபோதும் அனுமதிக்காது. ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடைபெறும். ஆகவே மத்திய, மாநில அரசுகள் உடனடியாக தலையிட்டு நீதிமன்றத்தில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை அமைய அனுமதி அளிக்கக்கூடாது. ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டுள்ளதால், தூத்துக்குடியில் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படவில்லை. வியாபாரிகள், மீனவர்கள் தொடர்ந்து ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவதுடன் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான மனநிலையில் உள்ளனர்.
திமுக அரசு கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலின் போது, நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஸ்டெர்லைட் ஆலை முற்றிலுமாக அகற்றப்படும், துப்பாக்கி சூட்டிற்கு காரணமான காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு தண்டனை வாங்கி தரப்படும் என்றார்கள். மேலும், அருணா ஜெகதீசன் அறிக்கையில் கூறியுள்ளபடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சட்டமன்றத்திலும் தமிழக முதல்வர் தெரிவித்தார்.
ஆனால் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூட்டில் உயிர் நீத்த 11 தியாகிகள் நினைவாக நினைவு மண்டபம் அமைக்கவும், திமுக அரசு நடவடிக்கை எடுக்காததற்கு கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு நேரடியாக, மறைமுகமாக ஆதரவு தெரிவிக்கும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு எதிராக தேர்தலில் பிரச்சாரம் செய்வோம்'' என்று தெரிவித்தனர்.