போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை: திருப்பூர் காவல்துறையின் அதிரடி சோதனையில் 13 பேர் கைது
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் பொது இடங்களில் மது அருந்தியதற்காக 134 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 11, 2026 at 11:12 AM IST
திருப்பூர்: போதைப்பொருள் விற்பனை மற்றும் பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட அதிரடி சோதனையில் 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், போதைப்பொருள் தடுப்பு மற்றும் குற்றப்பிண்ணனி கொண்ட நபர்களைக் கண்காணிக்கும் சிறப்பு சோதனைகள் நடத்தப்பட்டதாக திருப்பூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்ருஷ்டி சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக, திருப்பூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்ருஷ்டி சிங் பேசியபோது, “போதைப்பொருள் தடுப்பு மற்றும் குற்றப்பிண்ணனி கொண்ட நபர்களைக் கண்காணிக்கும் சிறப்பு சோதனைகள் நடத்தப்பட்டது. இதற்காக 46 காவல் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகள் உள்ளிட்ட சுமார் 92 இடங்களில் தீவிர சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த சோதனையில் 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டதுடன், அவர்களிடம் இருந்து கஞ்சா, கஞ்சா சாக்லேட் மற்றும் குட்கா பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும், இதுவரை சுமார் 143 போதைப்பொருள் குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பி.என்.எஸ்.எஸ். சட்டப்ப்ரிவு 129-ன் கீழ் தடுப்பு பிணை ஆணிகள் பெறப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கடந்த நவம்பர் 9ஆம் தேதி முதல் ட்ரோன் மூலம் காவல்துறையினர் கண்காணிப்புப் பணியை தொடங்கியுள்ளனர். தொடர்ந்து, ஆள்நடமாட்டம் இல்லாத மற்றும் இருள் சூழ்ந்த பகுதிகளில் நடைபெறும் சூதாட்டம், பொது இடங்களில் மது அருந்தியதாக 134 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதேபோல், தீவிர குற்றங்கள் மற்றும் வன்முறைச் சம்பவங்களில் தொடர்புடைய 71 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் கண்காணிக்கப்பட்டதில், 17 பேர் கைது செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பொதுமக்கள் போதைப்பொருட்களை பயன்படுத்தவோ அல்லது விற்பனை செய்யவோ கூடாது.
இதுபோன்ற செயல்கள் குறித்து தகவல் தெரிவித்தால் 'Drug Free Tamil Nadu' செயலி மூலமாகவோ அல்லது 100 என்ற காவல் அவசர உதவி எண்ணிலோ பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்” என்றுத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, காவல்தூறையினருக்குக் கூடுதல் பாதுகாப்பு மற்றும் துப்பாக்கிகள் வழங்குவது தொடர்பாக கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்ருஷ்டி சிங், “கூடுதல் பாதுகாப்பு மற்றும் துப்பாக்கிகள் வழங்குவது தேவைக்கேற்ப அந்தந்தப் பகுதிகளின் சூழலைப் பொறுத்து கூடுதல் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை இதுபோன்ற அசம்பாவிதங்கள் எதுவும் நடைபெறவில்லை. வார இறுதி நாட்களில் ஆயுதப்படை மற்றும் தனிப்படை காவல்துறை மூலம் வழக்கமாக நடத்தப்படும் போதைப்பொருள் தடுப்புச் சோதனைகள் தொடர்ந்து நடைபெறும்” என்றுத் தெரிவித்தார்.