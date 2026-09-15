மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க ஏது கடல்? புதிய 5 எண்ணெய் கிணறுகள் குறித்து ஜெயராமன் கேள்வி
இந்த ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தித் திட்டங்கள் அப்பகுதியை முற்றிலுமாக நாசமாக்கும் எனவும், மீனவர்கள் இனி கடலில் மீன்பிடிக்கவே முடியாத சூழல் உருவாகும் எனவும் பேராசியர் த. ஜெயராமன் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 15, 2026 at 9:38 AM IST
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறைக்கு அருகே வங்கக்கடலில் 5 எண்ணெய் எரிவாயு கிணறுகள் அமைக்க மத்திய அரசு உரிமம் வழங்கியுள்ளதற்கு மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்புக் கூட்டமைப்பு கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது.
மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை முற்றிலும் பாதிக்கும் இத்திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாகத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்புக் கூட்டமைப்பின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் த. ஜெயராமன் மயிலாடுதுறையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார்.
அதில், “மயிலாடுதுறைக்குக் கிழக்கே வங்கக்கடலில் 81 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் ‘ஹார்டி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அண்ட் புரொடக்ஷன் இந்தியா’ என்ற தனியார் நிறுவனத்திற்கு எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு குறித்து ஆய்வு செய்யவும், எடுக்கவும் 5 கிணறுகள் அமைக்க மத்திய அரசு உரிமம் வழங்கியுள்ளது.
கடலுக்குச் செல்ல முடியாது
இதற்காக சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கோரி தற்போது அந்நிறுவனம் விண்ணப்பித்துள்ளது. இந்த ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தித் திட்டங்கள் அப்பகுதியை முற்றிலுமாக நாசமாக்கும். மீனவர்கள் இனி கடலில் மீன்பிடிக்கவே முடியாத சூழல் உருவாகும். எனவே, மத்திய அரசு இந்த உரிமத்தை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும்.
‘நிலம் மட்டுமின்றி, கடலும் எங்களுக்கானது. மீனவர்களின் மீன்பிடி உரிமையைப் பறிக்கும் இத்திட்டத்தை அனுமதிக்க மாட்டோம்’ என மத்திய அரசுக்கு தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாகக் கடிதம் எழுத வேண்டும். கடலோரப் பகுதியில் குழாய்கள் அமைப்பதற்கும், எண்ணெய் சேமிப்பதற்கும் தமிழ்நாடு கடற்கரை ஒழுங்குமுறை மண்டல மேலாண்மை ஆணையத்திடம் அந்நிறுவனம் அனுமதி கோரும். அந்த விண்ணப்பத்தை ஆணையம் உடனடியாக நிராகரிக்க வேண்டும்.
பூம்புகார் நகர்
ஏற்கனவே தமிழ்நாடு கடற்கரைப் பகுதியில் வேதாந்தா நிறுவனத்துக்கு 4,368 சதுர கி.மீட்டர், ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்துக்கு 32,485 சதுர கி.மீட்டர் உள்பட மொத்தம் 59,017 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கிணறுகள் அமைக்க ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், தற்போது விண்ணப்பித்துள்ள ‘ஹார்டி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்’ நிறுவனம், பரங்கிப்பேட்டையில் 4 கிணறுகள் அமைக்க உரிமம் பெற்றுள்ள ஹிந்துஸ்தான் ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்நிறுவனத்துடன் நேரடி நிர்வாகத் தொடர்புடையது.
11,500 ஆண்டுகள் பழமையான கடலில் மூழ்கியுள்ள பூம்புகார் நகரம் மற்றும் கீழடி போன்ற தமிழ்நாட்டின் தொன்மைச் சான்றுகளை அழிக்கும் நோக்கிலேயே இத்தகைய அனுமதிகள் வழங்கப்படுகின்றன. கிணறுகள் அமைத்து வெளியேற்றப்படும் நச்சு ரசாயனக் கழிவுகளாலும், நடத்தப்படும் அதிர்வுச் சோதனைகளாலும் மீன்களின் நுண்ணுறுப்புகள் அழிந்து மீன்வளம் முற்றிலும் அழியும்.
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எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுவை உறிஞ்சும்போது நிலத்தடி நீரும் உறிஞ்சப்பட்டு நிலமட்டம் தாழ்ந்துபோகும். மறுபுறம் காலநிலை மாற்றத்தால் கடல் மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது. தற்போது கடல் மட்டத்திற்கும் மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட காவிரி படுகையின் நிலமட்டத்திற்கும் இடையே வெறும் 1 மீட்டர் மட்டுமே வேறுபாடு உள்ளது. 2050-க்குள் கடற்கரைப் பகுதிகள் பெருமளவில் கடலுக்குள் மூழ்கும் அபாயம் உள்ளது. 2100-ல் காவிரிப்படுகையின் பெரும் பகுதியே கடலுக்குள் காணாமல் போகும் சூழல் நிலவுகிறது.
சென்னையில் 114 சதுர கி.மீ மூழ்கும் அபாயம் பற்றிப் பேசும் அதே வேளையில், கடல் மட்டத்தை விட தாழ்வான பகுதிகளைக் கொண்ட காவிரி படுகையின் ஆபத்து குறித்து போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லை. எனவே, மக்கள் களத்திற்கு வந்து போராட வேண்டும். மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் காவிரி படுகையையும் காக்க தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாகத் தலையிட்டு இத்திட்டங்களைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்தார்.