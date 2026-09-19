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ஆணவக் கொலை தடுப்பு சட்டம்: பாஷா ஆணையத்திடம் பரிந்துரைகளை அளித்த தமிழக காங்கிரஸ்

"ஆணவக் கொலை வழக்குகளில், குற்றவாளி மட்டுமன்றி குற்றத்திற்கு காரணமானவர்களையும் தண்டனைக்கு உட்படுத்தும் சரத்துக்கள் இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும்" என்றும் காங்கிரஸ் சார்பில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் - செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் - செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 9:05 PM IST

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சென்னை: ஆணவக் கொலை வழக்கு விசாரணையை முடிக்க காலக்கெடு நிர்ணயிக்க வேண்டும் என ஓய்வுபெற்ற நீதியரசர் பாஷா ஆணையத்திடம் காங்கிரஸ சார்பில் பரிந்துரை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சசிகாந்த் செந்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மூத்த தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ் தலைமையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், ஓய்வுபெற்ற நீதியரசர் பாஷா தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட ஆணையத்தில் ஆணவப் படுகொலை தடுப்பு குறித்த 40 பக்க பரிந்துரைகளை அளித்துள்ளனர்.

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பின்னர், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ், செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் ஆணவக் கொலைகளை தடுக்க அமைக்கப்பட்ட நீதிபதி பாஷா ஆணையத்தில் பரிந்துரை அறிக்கையை தாக்கல் செய்துள்ளோம். பல கட்டங்களாக அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு, அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமையின் ஒப்புதலோடு இன்று பரிந்துரை அறிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடக மாநில அரசு, ஆணவ கொலைகளைத் தடுக்க மாநில அளவில் தனிசட்டம் இயற்றி உள்ளது. அதேபோல், சாதக-பாதக சூழல்களை அறிந்து தமிழக அரசும் தனிச் சட்டம் இயன்ற வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்துள்ளோம்.

சாதிய ரீதியிலான கொலைகள் என்பதை கடந்து, ஒரே சாதியில் காதல் திருமணம் செய்தவர் மீதான பொருளாதார ரீதியான அடக்குமுறை தொடர்பான குற்றங்களும் இதற்குள் அடங்கும் என்று குறிப்பிட்டு உள்ளோம். ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் அனைத்தையும் கேட்டு பதிவு செய்து கொண்டார்" என்றார்.

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தொடர்ந்து பேசிய நாடாளுமன்ற எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில், "ஆணவக் கொலைகளை தடுக்க இப்போது உள்ள பி.என்.எஸ். சட்டம் போதாது; தனிச் சட்டம் வேண்டும். பொதுவாக இது போன்ற குற்றங்களில், குற்றவாளி தண்டிக்கப்படுவதுடன் குற்றத்திற்கு காரணமானவர்களையும் தண்டனைக்கு உட்படுத்தும் சரத்துக்கள் இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும். ஒருவேளை காவல் துறையினர் தங்கள் பணியை சரிவர செய்யத் தவறினால், அவர்களுக்கும் தண்டனை வழங்கும் அளவுக்கு சட்டத்தில் சரத்துக்கள் இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும். இந்த பரிந்துரைகளை ஆணவக்கொலை தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக அமைக்கப்பட்ட ஆணையத்தில் காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் அளித்துள்ளோம். மேலும், ஆணவக் கொலை வழக்கு விசாரணையை முடிக்க காலக்கெடு நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்றும் பரிந்துரைத்துள்ளோம்" என்று கூறினார்.

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