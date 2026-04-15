அதிமுக ஆட்சி அமைத்ததும் 'ஆன்டி கஞ்சா டாஸ்க் போர்ஸ்'; அண்ணாமலை வாக்குறுதி

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல் ஹாசன், திமுகவிற்கு எதிராக டிவியை உடைத்தார்; பின்னர் திமுகவில் இணைந்துள்ளார் என்று அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

அண்ணாமலை தேர்தல் பிரச்சாரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 15, 2026 at 6:07 PM IST

கோயம்புத்தூர்: எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் 'ஆன்டி கஞ்சா டாஸ்க் போர்ஸ்' அமைக்கப்பட்டு 100 நாட்களுக்குள் மாற்றம் கொண்டு வரப்படும் என்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது அண்ணாமலை உறுதியளித்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கிணத்துக்கடவுச் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட வெள்ளலூர் பகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் தாமோதரனை ஆதரித்து பாஜகவின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது அண்ணாமலை பேசியபோது, "தாமோதரன் நான்கு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர். 50 ஆண்டுகாலம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அரசியலுக்காக அர்ப்பணித்து சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல்வாதி. மே ​04- ஆம் தேதிக்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்கும்போது, நமக்கு இங்கிருந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பாக மிக வலிமையோடு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

கடந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் குற்றச் சம்பவங்கள் மிக அதிகளவில் நடந்திருக்கின்றன. பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான போக்சோ வழக்குகள் என தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. போத்தனூர் ரயில் நிலையத்தை மறந்துவிட்டார்கள், நாங்கள் டெல்லி சென்று மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவைச் சந்தித்து போத்தனூர் ரயில்வே நிலையத்திற்கு 100 கோடி ரூபாய் நிதியை வாங்கினோம்.

வெள்ளலூர் குப்பைப் பிரச்சனைக்கு தாமோதரன் பலமுறை குரல் கொடுத்திருக்கிறார். நிர்வாக சீர்கேடு காரணமாக, ஒரு நாளைக்கு 1,500 டன் குப்பையை இங்கே கொண்டு வந்துக் கொட்டுகிறார்கள். எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக வரும்போது தான் இதற்கு நிரந்தரத் தீர்வு கிடைக்கும். தமிழ்நாட்டை ஒரு கஞ்சா தலைநகரமாக மாற்றி வைத்திருக்கிறார்கள். திமுகவின் முக்கிய பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் சர்வதேச அளவில் கஞ்சா விற்கிறார்கள். எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் 'ஆன்டி கஞ்சா டாஸ்க் போர்ஸ்' அமைக்கப்பட்டு, 100 நாட்களுக்குள் மாற்றம் கொண்டு வரப்படும்.

​ஆனைமலை நல்லாறு திட்டத்தை நிறைவேற்ற அதிமுக ஆட்சியில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது; கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கேரளம் அரசுக்கு ஒரு கடிதம் கூட எழுதவில்லை. இந்தத் தேர்தலை ஒரு பெரிய மாற்றமாக, சரித்திரப் பதிவாக மாற்ற வேண்டும்; கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டும்" என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து சிங்காநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயராமை ஆதரித்து ஆவாரம்பாளையம் பகுதியில் அண்ணாமலை பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், "இந்தத் தொகுதியின் தேர்தல் களத்தைப் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு வேட்பாளர் தான் உள்ளார். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தற்போது தான் களத்திற்கு வந்துள்ளார்; அவர் கடந்த முறை மக்கள் நீதி மய்யம் சார்பில் உடுமலைப்பேட்டையில் போட்டியிட்டவர். அப்போது அக்கட்சியின் தலைவர் கமல ஹாசன் திமுகவிற்கு எதிராக டிவி எல்லாம் உடைத்தார். பின்னர் அவரது கட்சியே இல்லாமல் போய் இறுதியாக திமுகவில் இணைந்துள்ளார்" என்று அண்ணாமலை சாடினார்.

