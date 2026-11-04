தென்மண்டலத்தில் போதைப்பொருள் தடுப்பு வேட்டை - ஒரே நாளில் 49 பேர் அதிரடியாக கைது
ஒருங்கிணைந்த போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கையின்போது 43 கிலோ போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 4, 2026 at 10:39 AM IST
திருநெல்வேலி: தென்மண்டலம் முழுவதும் ஒரே நாளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கையின் காரணமாக 35 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 49 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
போதைப்பொருள் கடத்தலைத் தடுக்கவும், போதைப்பொருட்கள் மற்றும் மனநலத்தைப் பாதிக்கும் போதைப் பொருட்களின் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தவும் தமிழ்நாடு காவல்துறை தொடர்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, தென் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட, திருநெல்வேலி உள்பட அனைத்து மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநகரங்களில் ஒரே நேரத்தில் ஒருங்கிணைந்த ஒருநாள் போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதில், போதைப்பொருள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதிகள், ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகக்கூடிய இடங்கள் போன்றவற்றில் காவல்துறையினர் ஒருங்கிணைந்த சோதனைகள், இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேடுதல் நடவடிக்கைகள் மற்றும் கண்காணிப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டனர்.
இந்த நடவடிக்கையில், போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் (NDPS) 35 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 49 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும், கஞ்சா உள்ளிட்ட மொத்தம் 43 கிலோ போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. போதை பொருட்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் தீயில் இட்டு அழிக்கப்பட்டது.
இதுதவிர, தென்மண்டலம் முழுவதும் பொதுமக்கள், குறிப்பாக இளைஞர்களிடையே போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் 518 விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. போதைப்பொருள் ஒழிப்பில் பொதுமக்களின் பங்களிப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில், இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. மேலும், போதைப்பொருள் தடுப்பு சோதனைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
முன்னதாக, தென் மண்டலத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டில் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள்:
- 3,146 போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்ட வழக்குகள் பதிவு
- 4,636 பேர் கைது
- 2,853.366 கிலோ போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல்
- 939 வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்றுத் தரப்பட்டுள்ளது
- 1,189 குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், போதைப்பொருள் பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய இடங்களில் தொடர்ந்து கண்காணிப்பை மேற்கொள்ளவும், ஏற்கெனவே போதைப்பொருள் குற்றங்களில் ஈடுபட்டவர்களைக் கண்காணிக்கவும், போதைப்பொருள் விநியோக வலையமைப்புகளைக் கண்டறிந்து ஒழிக்க, உளவுத்துறை தகவல்களின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கவும், காவல்துறையினருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
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அதே நேரத்தில், போதையில்லா கிராமங்களை உருவாக்கும் நோக்கில் கிராமக் குழுக்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு, பொதுமக்களின் பங்களிப்பும் வலுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என நெல்லை மாவட்ட காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.