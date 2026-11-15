போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை - காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு டிஜிபி கடும் எச்சரிக்கை
போதைப்பொருள் உட்கொண்டு உயிரிழக்கும் சம்பவம் ஏற்பட்டால் சம்மந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தின் காவல் ஆய்வாளர் உடனடியாகப் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்படுவார் என்று காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : November 15, 2026 at 8:16 PM IST
சென்னை: போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அலட்சியம் காட்டும் அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு தெரிவித்து வருகிறது. போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி, விளையாட்டுப் போட்டிகள், ஓவியப் போட்டி போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதன் தொடர்ச்சியாக, போதைப்பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் புழக்கத்தை தடுக்க காவல் துறையினர், அவ்வப்போது சோதனை, வாகனத் தணிக்கை போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, போதைப்பொருட்கள் கடத்தலைத் தடுக்கும் வகையில் மாநில எல்லைப் பகுதிகளில் காவல் துறையினர் தீவிர கண்காணிப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதேபோல், வெளிமாநிலங்களுக்கு செல்லும் ரயில்களிலும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் போதைப்பொருட்களைத் தொடர்ந்து பறிமுதல் செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
எனினும், தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருட்களின் புழக்கம் மற்றும் கடத்தல் தொடர்பான சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்துக் கொண்டிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக கடந்த காலங்களில் மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவினர் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் நடத்திய சோதனைகளில் அதிக அளவிலான போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவங்கள், காவல்துறையினரின் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தன.
இந்த சூழலில், தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் முக்கியமான உத்தரவு ஒன்றைப் பிறப்பித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக, அனைத்து காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில், 'போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் காவல்துறை அதிகாரிகள் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். தங்களது காவல்நிலைய எல்லைக்குட்பட்டப் பகுதிகளில் போதைப்பொருட்களின் நடமாட்டம் மற்றும் விற்பனையைக் கண்காணிக்க வேண்டும்.
போதைப்பொருள் உட்கொண்டதால் ஒருவர் உயிரிழக்கும் சம்பவம் ஏற்பட்டால் சம்மந்தப்பட்ட காவல்நிலையத்தின் காவல் ஆய்வாளர் உடனடியாகப் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்படுவார். அதேபோல் குறிப்பிட்ட காவல்நிலைய எல்லைக்குள் மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு உள்ளிட்ட மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகள் சோதனை நடத்தி போதைப்பொருட்களைப் பறிமுதல் செய்தாலும் அந்தப் பகுதியின் காவல்நிலைய ஆய்வாளர் மீது பணியிடை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
காவல்நிலைய எல்லைக்குள் போதைப்பொருட்கள் விற்பனைச் செய்யப்படுவது அல்லது கடத்தப்படுவது குறித்து முன்கூட்டியே கண்டறிந்து தடுக்க வேண்டியது சம்மந்தப்பட்ட காவல் அதிகாரிகளின் பொறுப்பு என்பதன் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அலட்சியம் காட்டும் காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது இனி எவ்வித சமரசமும் இன்றி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் காவல் ஆய்வாளர்கள் தங்களது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் நேரடியாகக் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட வேண்டும்; போதைப்பொருள் விற்பனை நடைபெறக்கூடிய இடங்கள், சந்தேகத்திற்குரிய நபர்களின் நடமாட்டம் மற்றும் கடத்தல் தொடர்பான தகவல்களைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
காவல்துறை அதிகாரிகள் தங்களது பகுதிகளில் ரோந்துப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தி போதைப்பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் விநியோகத்தை ஆரம்ப நிலையிலேயே தடுக்க வேண்டும். மேலும் மாநிலம் முழுவதும் போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தும் வகையில் மாநில அளவில் சிறப்புச் சோதனைகள் நடத்தப்பட வேண்டும்.
இந்தச் சோதனைகளின் மூலம் போதைப்பொருள் விற்பனை மற்றும் கடத்தலில் ஈடுபடுபவர்களை கண்டறிந்து உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; மேற்கொள்ளப்படும் சோதனைகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் குறித்த விரிவான அறிக்கையை டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்' எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.