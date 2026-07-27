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ஒரே வாரத்தில் 92 பேரை தட்டித் தூக்கிய சென்னை காவல் துறை

குட்கா உள்ளிட்ட புகையிலைப் பொருட்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளும் தீவிரபடுத்தப்பட்டு, இதுதொடர்பான குற்றங்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 11:02 PM IST

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சென்னை: கடந்த ஏழு நாட்களில் போதைப்பொருளுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையில் மொத்தமாக 50 வழக்குகள் பதிவு மற்றும் 92 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை பெருநகரில் கடந்த 7 நாட்களில் போதைப்பொருளுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு தணிக்கையில் மொத்தமாக 50 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 92 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக சென்னை காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், "சென்னை காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில், சென்னை பெருநகரில் போதைப் பொருட்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டு, 12 காவல் மாவட்டங்களில் காவல் துணை ஆணையாளர்கள் மேற்பார்வையில், உதவி ஆணையாளர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் கொண்ட தனிப்படையினர் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு செய்தனர்.

இந்த கண்காணிப்பின்போது போதைப்பொருட்களை வைத்திருந்தவர்கள், கடத்தி வந்தவர்கள், பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்தவர்கள் என அனைவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, கைது செய்யப்பட்டனர்.

மேலும், போதைப்பொருள் நுண்ணறிவுப்பிரிவு காவல் குழுவினர், தீவிரமாக கண்காணித்து போதைப்பொருட்கள் மற்றும் செயற்கை போதைப்பொருட்களை விற்பனை செய்பவர்கள், இவர்களின் வலைபின்னல் தொடர்பிலுடைய நபர்களை கண்காணித்து, அதுகுறித்த முக்கிய தகவல்களைக் கொடுத்தும், அவர்களை கைது செய்து சம்மந்தப்பட்ட காவல் நிலையங்களில் ஒப்படைத்தும் வருகின்றனர்.

அந்தவகையில், ஜூலை 19 முதல் ஜூலை 25 வரையிலான ஒரு வார காலத்தில், சென்னை பெருநகர காவல் நிலைய ஆய்வாளர்கள் தலைமையிலான காவல் குழுவினர், தங்களது காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தீவிரமாக கண்காணித்தும், முக்கிய இடங்களில் வாகனத் தணிக்கைகள் மேற்கொண்டும், சட்டவிரோதமாக போதைப்பொருட்கள் கடத்தி வருபவர்கள், பதுக்கி வைத்தவர்கள் மற்றும் ரகசியமாக விற்பனையில் ஈடுபட்டவர்கள் தொடர்பாக 50 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 92 நபர்களை கைது செய்துள்ளனர்.

இவர்களிடமிருந்து 98.2 கிலோ கஞ்சா, 27.72 கிலோ கஞ்சா சாக்லேட்டுகள், 9 கிராம் OG கஞ்சா, 141 கிராம் மெத்தம்பெட்டமைன், 19 கிராம் ஹெராயின், 3,615 போதைக்காகப் பயன்படுத்தும் உடல்வலி மாத்திரைகள், 75 கிராம் ஓப்பியம், 9 செல்போன்கள் மற்றும் ரூ. 1,710 ரொக்கம் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

வெளிமாநிலங்களிலிருந்து கஞ்சா கடத்தி வருவதை தடுக்கும் பொருட்டு, சென்னை காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில் தனிப்படை காவல் குழுவினர் ஆந்திரா, ஒடிசா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு சென்று தீவிர விசாரணை மற்றும் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு தகவல்கள் சேகரித்து, வெளி மாநிலங்களிலிருந்து கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்களை கடத்தி வரும் நபர்களை கண்டுபிடித்து கைது செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.

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இதன்மூலம், சென்னை வழியாக பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் வேறு மாநிலங்களுக்கு கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்கள் கடத்தி செல்வது பெருமளவு தடுக்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல், சென்னை பெருநகரில் போதைப்பொருட்கள் மற்றும் குட்கா உள்ளிட்ட புகையிலைப் பொருட்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தீவிரபடுத்தப்பட்டு, இது தொடர்பான குற்றங்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை காவல்துறை எச்சரிக்கை கொடுத்துள்ளது.

TAGGED:

போதைப் பொருள் விற்பனையாளர் கைது
DRUG ARRESTS
DRUG CASES
CHENNAI POLICE
ANTI DRUG DRIVE

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