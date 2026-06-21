முதல்வரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நடைபெற்ற மரத்தான் போட்டி
வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு முதல் பரிசாக ரூ. 20,000, இரண்டாம் பரிசாக ரூ. 15,000, மூன்றாம் பரிசாக ரூ. 10,000 வீதம் வழங்கப்பட்டது.
Published : June 21, 2026 at 5:30 PM IST
தேனி: தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டி தேனியில் நடைபெற்றது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரும், முதலமைச்சருமான ஜோசப் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அக்கட்சியினர் தமிழகம் முழுவதும் ஆங்காங்கே நலத்திட்ட உதவிகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகின்றனர்.
அந்தவகையில், தேனி மாவட்டம், கம்பம் தெற்கு மற்றும் வடக்கு நகர தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பாக, போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டி இன்று (ஜூலை 21) நடைபெற்றது. இதனை கம்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் துவக்கி வைத்தார். சுமார் 13 கிலோமீட்டர் தூரம் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் ஆண்கள், பெண்கள், பெரியவர்கள், சிறியவர்கள் என 600-க்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர்.
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இப்போட்டியில், கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அமித்பட்டேல் முதல் பரிசையும், கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்த சதீஷ் இரண்டாம் பரிசையும், இமாச்சலப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த அமன் ஷர்மா மூன்றாம் பரிசையும் தட்டிச் சென்றனர். வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு முதல் பரிசாக ரூ. 20,000, இரண்டாம் பரிசாக ரூ. 15,000, மூன்றாம் பரிசாக ரூ. 10,000 வழங்கப்பட்டது.
மேலும், போட்டியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. இதே போல், தேனியிலும் முதலமைச்சர் விஜய் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, அம்மாவட்ட தடகள சங்கம் சார்பில், பள்ளி மாணவர்களுக்கான 5 கிலோ மீட்டர் தூரம் மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது.
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இதனை தவெக தேனி வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் பிரகாஷ் கொடி அசைத்து துவக்கி வைத்தார். இதில், 6 வயது முதல் 17 வயது வரையிலான பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் என சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். தேனி நேரு சிலையில் தொடங்கி மாவட்ட விளையாட்டு மைதானம் வரை 5 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த போட்டி நடைபெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் மாணவர் மற்றும் மாணவிகள் சார்பில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. மேலும், போட்டியில் பங்கேற்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.