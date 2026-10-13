மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா மீது தகுதி நீக்க நடவடிக்கை பாயுமா?
மரகதம் குமாரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஏற்கனவே ராஜிநாமா செய்து விட்டு இடைத்தேர்தல் மூலம் மீண்டும் எம்எல்ஏக்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விட்டனர். அதனால் அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய முடியாது.
Published : October 13, 2026 at 8:34 PM IST
சென்னை: பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, தேர்தலில் போட்டியிட்டு மீண்டும் எம்எல்ஏக்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஆகியோரை தகுதி நீக்கம் செய்ய முடியாது என்று மூத்த வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதிமுகவை சேர்ந்த 6 எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜிநாமாவை சபாநாயகர் ஏற்றது செல்லும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. மேலும், கட்சித் தாவல் புகார் குறித்து அதிமுக கொறடா அளித்த மனு குறித்து 2 மாதங்களில் சபாநாயகர் விசாரணை நடத்தி முடிவு எடுக்க வேண்டும் என தீர்ப்பளித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவுபடி, இடைத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு மீண்டும் எம்எல்ஏக்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்தியபாமாவுக்கு பாதிப்பு வருமா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக பேசிய சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கார்த்திக் ராஜா, "ஒரு கட்சி ஆதரவுடன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்துக்கு அனுப்பப்படுகின்றனர். அவ்வாறு ஒரு கட்சியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர், அந்த கட்சிக்கு எதிராக செயல்பட்டால் அவரை தகுதி நீக்கம் செய்யும் வகையில் 52-வது சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் அட்டவணை 10-ன் கீழ் கட்சித்தாவல் தடை சட்டம், 1985ம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது.
அதில், ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர் சார்ந்த கட்சியால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்காமல் இருப்பது, கட்சியின் கொறடா செயல்பாட்டுக்கு எதிராக இருப்பது போன்றவை கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் வரும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், கட்சியின் சார்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களில் மூன்றில் 2 பங்கு உறுப்பினர்கள் மற்றொரு கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவித்தால், பெரும்பான்மை ஆதரவு அடிப்படையில் கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது.
ஒரு கட்சியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மீது கட்சித் தாவல் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டால், உடனடியாக எம்.எல்.ஏ பதவி பறிக்கப்படும்.
அடுத்து வரும் தேர்தலில் போட்டியிடவும், இடைத்தேர்தலில் மீண்டும் எம்.எல்.ஏ-வாக போட்டியிடவும் எந்த கட்டுப்பாடுகளும் சட்டத்தில் இல்லை.
மேலும், தகுதி நீக்கம் என்பது குறிப்பிட்ட சட்டமன்ற காலத்திற்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும் என்பதால், ராஜிநாமா செய்த உறுப்பினர் மீது தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுப்பதால் எந்த பயனும் இல்லை. ஏனென்றால், ஏற்கனவே ராஜிநாமா செய்தவர்களிடம் இருந்து எம்.எல்.ஏ பதவியை மீண்டும் பறிக்க முடியாது.
மரகதம் குமாரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஏற்கனவே ராஜிநாமா செய்து விட்டு இடைத்தேர்தல் மூலம் மீண்டும் உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விட்டனர். அதனால் அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய முடியாது.
ஜெயக்குமார், இசக்கி சுப்பையா, சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர் மீது தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுத்தாலும் எந்த பயனும் இல்லை. ஏனென்றால் தகுதி நீக்கம் என்பது குறிப்பிட்ட சட்டமன்ற காலத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும். மேலும், ராஜிநாமா செய்தவர்கள் மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிட தகுதி நீக்கம் ஒரு தடையாக இருக்காது" என்று கூறினார்.