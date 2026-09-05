இடைத்தரகர் வீட்டில் இருந்து 6 கிலோ தங்கம், ரூ. 25 லட்சம் பறிமுதல் - லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அதிரடி
சுற்றுச்சூழல் அனுமதி சான்றிதழ் தருவதற்காக பொறியாளர் லஞ்சம் கேட்டத்தில் இடைத்தரகர் சிவக்குமார் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாரிடம் சிக்கியுள்ளார்.
Published : September 5, 2026 at 11:10 AM IST
சேலம்/ கிருஷ்ணகிரி: மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய இடைத்தரகர் வீட்டில் இருந்து 6 கிலோ தங்கம் மற்றும் ரூ. 25 லட்சம் ரொக்கத்தை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மத்தூர் அருகே சிவம்பட்டியை சேர்ந்தவர் பிரதாப் (41). இவர் குவாரி நடத்தி வருகிறார். இவர் குவாரியை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான சுற்றுச்சூழல் அனுமதி சான்றிதழ் பெறுவதற்காக ஓசூரில் உள்ள தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் புருஷோத்தமனை அணுகியுள்ளார்.
அப்போது பொறியாளர் புருஷோத்தமன் ரூ. 15 லட்சம் பணத்தை லஞ்சமாக கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அதையடுத்து இருவருக்கும் இடையே நடைபெற்ற பேரத்தின் பின்னர் ரூ. 10 லட்சமாக குறைக்கப்பட்டு முதல் கட்டமாக ரூ. 3 லட்சம் கொடுக்க வேண்டும் என முடிவெடுக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.
அதன்படி, அந்த பணத்தை சேலத்தில் உள்ள இடைத்தரகர் சிவக்குமாரிடம் கொடுக்குமாறு, பொறியாளர் புருஷோத்தமன் கூறியுள்ளார். ஒரு அனுமதி சான்றிதழ் அளிக்க லட்சக்கணக்கில் லஞ்சம் கேட்டதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத பிரதாப், மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.
அதனையடுத்து, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் ரசாயனம் தடவிய ரூ.3 லட்சம் பணத்தை பிரதாப்பிடம் கொடுத்து சிவக்குமாரிடம் கொடுக்க சொல்லியுள்ளனர். ஆனால், அப்போது சிவக்குமார் ஓசூர் வந்து விட்டதால், அவரது உதவியாளர் முருகனிடம் இந்தப் பணத்தை கொடுக்குமாறு புருஷோத்தமன் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி, சேலம் ஐந்து சாலை சந்திப்பில் வைத்து கடந்த வியாழக்கிழமை (செப்டம்பர் 3) முருகனிடம், ரூ. 3 லட்சம் பணத்தை பிரதாப் கொடுத்தார்.
அப்போது அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார், முருகனை மடக்கி கையும் களவுமாக பிடித்து அவரிடம் இருந்து அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர். அதனையடுத்து, லஞ்ச ஒழிப்பு டி.எஸ்.பி ஜெயக்குமார், ஆய்வாளர் விஜயகுமார், காவலர்கள் மஞ்சுநாத், ரவி, மணி ஆகியோர் ஒசூர் மாசு கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் முழுவதும் சோதனை நடத்தி, இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய பொறியாளர் புருஷோத்தமன், இடைத்தரகர் சிவக்குமார் மற்றும் அவரின் உதவியாளர் முருகன் ஆகிய 3 பேரையும் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி, சிறையில் அடைத்தனர்.
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இதன் தொடர்ச்சியாக சேலம் தாசநாயக்கன்பட்டியில் உள்ள இடைத்தரகர் சிவக்குமாரின் பங்களாவை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் நேற்று அதிகாலை அதிரடியாக சோதனை நடத்தினர். இதில் வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்த 25 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் 6 கிலோ தங்க கட்டிகளை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும், சிவக்குமார் ஆஸ்திரேலியாவிலும் வியாபாரம் செய்து வருவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதனுடன் அவரின் பிரம்மாண்டமான வீடு மட்டும் சுமார் 8 கோடி மதிப்பு இருக்கும் என கருதப்படுகிறது.
இதனையடுத்து, இடைத்தரகர் சிவக்குமாருக்கு மேலும் பல அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு இருக்கலாம் என கருதிய போலீசார் அவரை மீண்டும் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க முடிவு செய்துள்ளனர். இந்த சூழில் அவர் ஜாமீனில் வந்து வெளிநாடு சென்று விடாமல் இருக்க அவரது பாஸ்போர்ட் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
இடைத்தரகர் சிவக்குமாருடன் தொடர்பில் உள்ள மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் மற்றும் போலி சமூக ஆர்வலர்கள், போலி பத்திரிகையாளர்கள் என அனைவரையும் விசாரிக்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது.