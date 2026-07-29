ETV Bharat / state

செந்தில் பாலாஜி வீடு உள்ளிட்ட 6 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் 'திடீர்' சோதனை

ஒரே நாளில் செந்தில் பாலாஜி வீடு உட்பட ஆறு இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை நடத்தி வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 11:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கரூர்: திமுக எம்.எல்.ஏ.வும் முன்னாள் அமைச்சருமான செந்தில் பாலாஜியின் வீடு, டாஸ்மாக் மேலாளர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட ஆறு இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் திடீர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

சட்டப் பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிரான தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க 35 கோடி ரூபாய் சன்மானம் தருவதாக தன்னிடம் சிலர் பேரம் பேசியதாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ. இளையராஜா, சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்திருந்தார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் துறை பதிவு செய்த வழக்கில் பலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இந்த வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், கோவை தெற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ.வுமான செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் ஆகியோர் விசாரணைக்கு ஆஜராக காவல்துறை சம்மன் அனுப்பி இருந்தனர்.

இதையடுத்து, செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் நீதிமன்றத்தை நாடி நிபந்தனை முன் ஜாமீன் பெற்றனர்.

இந்த நிலையில், கரூர் ராமேஸ்வரபட்டியில் உள்ள எம்.எல்.ஏ செந்தில் பாலாஜியின் வீட்டில் சுமார் 7 மணி நேரமாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். டாஸ்மாக் முறைகேடு தொடர்பாக இந்த சோதனை நடத்தப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: 'சூடுபிடிக்கும்' பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கு: முக்கிய குற்றவாளிகள் 4 பேர் ஒரே நாளில் கைது

அதே போன்று, நெரூர் அருகே உள்ள கோயம்பள்ளியில் உள்ள திமுக கரூர் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் பாஸ்கரன் என்பவரின் வீடு, மூர்த்திபாளையத்தில் உள்ள செந்தில் பாலாஜியின் உதவியாளர் சுப்பிரமணி என்பவரின் வீடு மற்றும் செந்தில் பாலாஜியின் நெருங்கிய நண்பரான கரூர் சக்தி மெஸ் கார்த்தியின் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் உள்ள கோதை நகர் வீடு உப்டட 4 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும், கரூர் தொழில் பேட்டையில் உள்ள டாஸ்மாக் மேலாளர் அலுவலகத்திலும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் காலை 8 மணி அளவில் சோதனையை துவக்கி நடத்தி வருகின்றனர்.

ஒரே நாளில் எம்.எல்.ஏ செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவர் தொடர்புடைய நான்கு இடங்கள் மற்றும் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட ஆறு இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை நடத்தி வருவது, பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கூடுதலாக ஈரோட்டில் உள்ள டாஸ்மாக் குடோனிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சோதனைகளை நிறைவடைந்த பின்னர் தான் எந்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது என்ற விவரம் தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

ANTI CORRUPTION POLICE
SENTHIL BALAJI HOUSE RAID
செந்தில் பாலாஜி வீடு சோதனை
தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
SENTHIL BALAJI HOUSE POLICE RAID

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.