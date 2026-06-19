புகாருக்கு ஆளானவரிடமே லஞ்சம் கேட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பெண் ஆய்வாளர் பணியிடை நீக்கம்
விசாரணையில் பெண் ஆய்வாளர் லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டியது உறுதியான நிலையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநர் அருண் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.
Published : June 19, 2026 at 9:17 PM IST
சென்னை: லஞ்ச புகாருக்கு ஆளானவரிடமே லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டிய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பெண் ஆய்வாளர் அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சென்னையைச் சேர்ந்த வருவாய்துறை அதிகாரி ஒருவர் லஞ்சம் வாங்குவதாக லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு பெயர் குறிப்பிடாத புகார் கடிதம் ஒன்று வந்தது. அந்த புகாரை ரகசியமாக விசாரிக்கும் பொறுப்பு லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஆய்வாளர் விமலாவுக்கு வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனையடுத்து, புகாருக்கு ஆளான வருவாய்துறை அதிகாரியை நேரடியாக தொடர்புகொண்டு பேசிய ஆய்வாளர் விமலா, உங்கள் மீதான புகாரை முடிக்க வேண்டும் எனில் ஒரு தொகையை தர வேண்டும் எனக் கூறி பணம் கேட்டதாகவும், இல்லையென்றால் ஊழல் வழக்கில் சிக்க வைத்து நடவடிக்கை எடுக்க செய்வேன் என மறைமுகமாக மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து அந்த வருவாய் துறை அதிகாரி நேரடியாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநர் அருணிடம் புகார் அளித்தார். இதுதொடர்பாக விசாரிக்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநர் அளித்த உத்தரவின் பேரில் ஐஜி துரை குமார், எஸ்.எஸ்.பி தேவராணி ஆகியோர் விசாரணையை மேற்கொண்டனர்.
இந்த விசாரணையில் ஆய்வாளர் விமலா வருவாய் துறை அதிகாரியை பணம் கேட்டு அழுத்தம் கொடுத்தது உண்மை என்பது தெரியவந்தது. அதனைத்தொடர்ந்து, இதுதொடர்பான விசாரணை அறிக்கையை அந்த குழு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தலைமைக்கு அனுப்பி வைத்தது.
அதன் அடிப்படையில் ஆய்வாளர் விமலாவை பணியிடை நீக்கம் செய்து இயக்குநர் அருண் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். மேலும், இந்த விவகாரத்தில் ஆய்வாளர் விமலா மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் அலட்சியமாக செயல்பட்டதாக கூறப்படும் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜாய் தயாள், நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக துறைரீதியான விசாரணையும் நடத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் அதிகாரியாக இருந்து லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டிய பெண் ஆய்வாளரை உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்த நடவடிக்கை அதிகாரிகளிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
லஞ்ச ஒழிப்பு துறையின் தற்போதைய இயக்குனராக உள்ள அருண், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக இருந்தபோது பல அதிரடி நடவடிக்கைகளால் கவனம் பெற்றவர். கடந்த ஆட்சி காலத்தில் தேர்தல் நடைமுறைகள் அமலுக்கு வந்தபோது, அவர் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர் அவருக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனர் பதவி வழங்கப்பட்டது. அவர் பதவியேற்ற பின்னர், மாநிலம் முழுவதும் சார் பதிவாளர் அலுவலகங்கள், வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் தொடர் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.