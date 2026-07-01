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ஊழல் வழக்கில் நேரில் ஆஜராக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவுக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சம்மன்

கடந்த திமுக ஆட்சியில் சாலைப் பணிகள் மேம்பாட்டு ஒப்பந்த விவகாரத்தில் ஊழல் செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுப்பப்பட்ட நிலையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

முன்னாள் அமைச்சர் மற்றும் திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் எ.வ.வேலு
முன்னாள் அமைச்சர் மற்றும் திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் எ.வ.வேலு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 11:15 AM IST

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சென்னை: சாலைப் பணிகள் முறைகேடு தொடர்பான ஊழல் வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர்.

கடந்த திமுக ஆட்சியில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக இருந்த எ.வ.வேலு, சாலைப் பணிகளுக்கான ஒப்பந்தம் வழங்குவதில் ஊழல் செய்ததாக புகார் எழுப்பப்பட்டது. அறப்போர் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயராம் வெங்கடேசன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை நடத்தினர்.

அதில் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நெடுஞ்சாலை துறையின் சார்பில் சாலை அகலப்படுத்துதல், மேம்படுத்துதல் மற்றும் குறுக்கு வடிகால் அமைப்புகளை சீரமைப்பு பணிகளுக்காக ரூபாய் 7 கோடி மதிப்பான ஒப்பந்தம், தனியார் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டதாகவும், ஆனால் பணிகள் முழுமையாக மேற்கொள்ளப்படாத நிலையிலும் அதே ஆண்டு மார்ச் மாதம் 3.23 கோடி ரூபாய் அந்த ஒப்பந்த வருடத்திற்கு அரசு சார்பில் விடுவித்துள்ளதாகவும் கண்டறியப்பட்டது.

இதுதொடர்பாக கடந்த ஆட்சியில் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக இருந்த எ.வ.வேலு மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறையைச் சேர்ந்த 9 அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் ஒரு ஒப்பந்ததாரர் மீது குற்றவியல் சதி, மோசடி, அரசுப் பணம் கையாடல், போலி ஆவணங்கள் தயாரித்தல் மற்றும் ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் என பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை வழக்குப் பதிவு செய்தது.

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அதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த ஜூன் 25ஆம் தேதி முன்னாள் அமைச்சரும், திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினருமான எ.வ.வேலு வீடு, அவருக்கு தொடர்புடைய கல்வி நிறுவனங்கள், நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகளின் வீடுகள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரரின் அலுவலகம் உள்ளிட்ட 20 இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.

இந்த சோதனையில் இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய பல்வேறு ஆவணங்கள், நிதி பரிவர்த்தனை பதிவுகள், மின்னனு ஆதாரங்கள் மற்றும் கணக்கில் வராத 40 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இருப்பினும், சோதனைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த எ.வ.வேலு, தன்னிடமிருந்து முக்கிய ஆவணங்கள் அல்லது பணம் என எதுவும் கைப்பற்றப்படவில்லை என தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு வரும் ஜூலை 3ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.

TAGGED:

VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION DEPT
FORMER MINISTER E V VELU
எ வ வேலுக்கு சம்மன்
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
E V VELU CORRUPTION CASE ISSUE

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