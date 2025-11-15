ETV Bharat / state

பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிப்பதில் முறைகேடு: 17 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு!

ஒரு கல்லூரியில் பயிற்றுவிக்கும் பேராசிரியர் ஒரே நேரத்தில் 11 கல்லூரிகளில் பணிபுரிந்தது போன்று போலி ஆவணம் சமர்ப்பித்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிப்பதில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக 17 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

கடந்த 2023 -24 ஆம் ஆண்டு கால கட்டத்தில் தமிழகத்தில் உள்ள 480 கல்லூரிகளில் 224 கல்லூரிகளில் முறைகேடு நடந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புதுறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

மொத்தம் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் 47 சதவீத பொறியியல் கல்லூரிகள் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. விதியை பின்பற்றாமல் லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டு அங்கீகாரம் வழங்கும் அண்ணா பல்கலைக்கழக மையத்தின் இயக்குனர்கள், துணை இயக்குனர்கள் முன்னாள் இயக்குனர்கள், பதிவாளர்கள் மற்றும் கல்லூரி நிர்வாகத்தை சேர்ந்தவர்கள் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டு இருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

ஒரு கல்லூரியில் பயிற்றுவிக்கும் பேராசிரியர் ஒரே நேரத்தில் 11 கல்லூரிகளில் பணிபுரிந்தது போன்று போலி ஆவணம் சமர்ப்பித்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. அங்கீகாரம் வழங்குவதற்கான உட்கட்டமைப்பு, பேராசிரியர்கள் எண்ணிக்கை, ஆய்வகம் உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்து அங்கீகாரம் வழங்கப்பட வேண்டும்.

இதற்கென்று ஆய்வுக் குழு ஒன்று அமைத்து கல்லூரிகளை ஆய்வு செய்து, அது அளிக்கும் அறிக்கையை அடிப்படையாக வைத்து அண்ணா பல்கலைக்கழக அங்கீகாரம் வழங்கும் மையம் அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டும். ஆனால் இதில் முறைகேடு நடந்திருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

இது தொடர்பாக அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் மையத்தின் இயக்குனர் மற்றும் துணை இயக்குனர்கள் மற்றும் முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட கல்லூரிகள் என 17 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

முன்னாள் அண்ணா பல்கலைக்கழக அங்கீகாரம் (centre for affiliations) வழங்கும் மைய இயக்குனர் மற்றும் தற்போது நாகாலாந்து நேஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் Ship டெக்னாலஜி இயக்குனராக பணிபுரியும் இளையபெருமாள், சித்ரா அண்ணா பல்கலைக்கழக துணை இயக்குனர், சீலோ எலிசபெத் துணை இயக்குனர், முன்னாள் பதிவாளர் ரவிக்குமார், தற்போதைய பொறுப்பு பதிவாளர் பிரகாஷ், தற்போதைய அப்பிளிகேஷன் இயக்குனர் கிரிதேன், கோயம்புத்தூர் துணை இயக்குனர் பார்சல் அந்தோணி, மதுரை துணை இயக்குனர் மாலதி, திருச்சி துணை இயக்குனர் பிரகதீஸ்வரன், திருநெல்வேலி துணை இயக்குனர் சிலாஸ் சற்குணம், மாரிச்சாமி, கண்ணன், ரவிக்குமார், திருவள்ளூர் பிரதியுஷா பொறியியல் கல்லூரி, காஞ்சிபுரம் மாதா பொறியியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் கதிர் பொறியியல் கல்லூரி, திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பொறியியல் கல்லூரி உள்ளிட்ட 17 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்த முறைகேடு குறித்து தொடர்புடைய நபர்களிடமும், பொறியியல் கல்லூரிகளிலும் விசாரணை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.

