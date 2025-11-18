ETV Bharat / state

லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சோதனை - காலையிலேய் பரபரப்பான மயிலம் பத்திரப்பதிவு அலுவலகம்

மயிலம் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மயிலம் பத்திரப்பதிவு அலுவலகம்
மயிலம் பத்திரப்பதிவு அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 18, 2025 at 1:01 PM IST

விழுப்புரம்: மயிலம் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய திடீர் சோதனையில் கணக்கில் வராத 2 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பணம் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

விழுப்புரம் மாவட்டம் மயிலம் சன்னதி தெருவில் சார்பதிவாளர் அலுவலகம் (Registry Office) இயங்கி வருகிறது. இந்த அலுவலகத்தில் தான் மயிலம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள 50-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள், தங்களுக்கு தேவையான பத்திரப் பதிவுகளை செய்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், நேற்றிரவு (நவ.17), விழுப்புரம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஎஸ்பி அழகேசன் தலைமையிலான 5 அதிகாரிகள் கொண்ட குழு, சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் திடீர் ஆய்வில் ஈடுபட்டனர். இதில் அலுவலகத்தின் உள்ளே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அம்பாசிடர் கார், அலுவலகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கணினி மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளில் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர். குறிப்பாக, அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் சார் பதிவாளர் நதியா, இடைத்தரகர்கள், அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் என அனைத்து தரப்பினரிடமும் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.

இரவு முழுவதும் விடிய விடிய நடத்தப்பட்ட இந்த சோதனையில் கணக்கில் வராத 2 லட்சத்து 330 ரூபாய் ரொக்கத்தை லஞ்ச ஒழிப்பு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து, சார் பதிவாளர் நதியா மீது வழக்குப்பதிவு செய்து அதிகாரிகள், இதுகுறித்து துறை சார்ந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர்.

முன்னதாக, கடந்த சில நாட்களாக மயிலம் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு பல்வேறு பணிகளுக்காக வரும் விவசாயிகளிடம், இங்குள்ள அதிகாரிகள் லஞ்சம் பெற்று வருவதாக புகார் எழுந்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

