ரூ. 1 லட்சம் லஞ்சம் கேட்ட வணிக வரித்துறை உதவி ஆணையர் - அதிரடி காட்டிய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
மனைவி கூறியதன் பேரில் தான் பணத்தை பெறச் சென்றதாக வணிகவரித் துறை உதவி ஆணையரின் கணவர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
Published : February 10, 2026 at 1:15 PM IST
கோயம்புத்தூர்: உள்ளீட்டு வரியை திரும்ப வழங்குவதற்கு ரூ.60 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கியதாக வணிக வரித் துறை உதவி ஆணையரையும் அவரது கணவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
கோவை மாவட்டத்தில் வணிக வரித் துறை வடக்கு உதவி ஆணையராக பணியாற்றி வருபவர் மகேஸ்வரி (வயது 48). கோவையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் கணக்காளராகப் பணியாற்றும் அகிலேஷ் என்பவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக அலுவலக பணி தொடர்பாக மகேஸ்வரியை அணுகியுள்ளார். தங்களது நிறுவனத்தில் உள்ளீட்டு வரியான ரூ.11 லட்சத்தை திரும்பப் பெறுவதற்காக அவரிடம் விண்ணப்பித்துள்ளார். அப்போது மகேஸ்வரி அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்க ரூ. 1 லட்சம் லஞ்சம் கேட்டதாக தெரிகிறது.
இது குறித்து இருவருக்கும் இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் ரூ. 60 ஆயிரம் கொடுக்க சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார் அகிலேஷ். இதனிடையே அவர் இது குறித்து கோவை மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார். அதன் பேரில், லஞ்சம் வாங்கும் போது மகேஸ்வரியை கையும் களவுமாக பிடிக்க திட்டமிட்ட போலீசார் அகிலேஷிடம் ரசாயனம் தடவிய நோட்டுகளை கொடுத்து அனுப்பியுள்ளனர்.
போலீசாரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் மகேஸ்வரியை தொடர்பு கொண்ட அகிலேஷ் பணத்தை எங்கு கொண்டு வர வேண்டும் என கேட்டுள்ளார். அதற்கு மகேஸ்வரி தனது கணவர் தனசேகரின் (வயது 51) கைபேசி எண்ணை கொடுத்து அவரை தொடர்பு கொண்டு பணத்தை கொடுக்குமாறு தெரிவித்துள்ளார். அகிலேஷ் அவரை தொடர்பு கொண்ட போது பணத்துடன் அவினாசி சாலை கொடிசியா அருகே வருமாறு கூறியுள்ளார்.
அகிலேஷ் அங்கு சென்று பணத்தை கொடுத்த போது மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் உடனடியாக அவரை கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை ரேஸ் கோர்ஸ் சாலையில் உள்ள வணிக வரித்துறை அலுவலகத்துக்கு அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது, அவருடைய மனைவி மகேஸ்வரி கூறியதன் பேரில் தான் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டதாக தெரிவித்துள்ளார். இதனையடுத்து மகேஸ்வரி மற்றும் அவரது கணவர் இருவரையும் கைது செய்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் இருவரிடமும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
வணிக வரித் துறை உதவி ஆணையர் மகேஸ்வரி லட்சக்கணக்கில் லஞ்சம் பெறுவதாகவும், இது குறித்து அவர் மீது அடிக்கடி புகார்கள் வந்த நிலையில், தற்போது அவர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் வணிக வரித்துறை ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர்.