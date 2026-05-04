அந்தியூர் தொகுதியை கைப்பற்ற போவது யார்?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திமுகவின் சிவபாலன், அதிமுகவில் பி. ஹரி பாஸ்கர், நாதக சார்பில் ஆனந்தி மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் விஜய் வெங்கடேஷ் உள்ளிட்டோர் வேட்பாளர்களாக  களமிறங்கி உள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 10:17 AM IST

அந்தியூர் (ஈரோடு): அந்தியூர் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

ஈரோடு மாவட்டத்திற்குட்பட்ட அந்தியூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் துவங்க உள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டத்தின் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றான அந்தியூரில், கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவின் அ.கோ.வெங்கடாசலம், அதிமுகவின் கே.எஸ். சண்முகவேலை சுமார் 1,200 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றிப் பெற்றார்.

இந்த முறை இத்தொகுதியில் திமுக சார்பில் சிவபாலன், அதிமுகவில் பி. ஹரி பாஸ்கர், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஆனந்தி மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் விஜய் வெங்கடேஷ் உள்ளிட்டோர் வேட்பாளர்களாக களமிறங்கி உள்ளனர்.

அந்தியூர் தொகுதியில் மொத்தம் 2,07,355 வாக்குகள் உள்ள நிலையில் ஆண் வாக்காளர்கள் 89.779 பேர், பெண் வாக்காளர்கள் 93,145, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 16 என மொத்தம் 88.23 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இத்தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.

