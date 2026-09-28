ஜெம் வீரமணி மீது மேலும் ஒரு போக்சோ வழக்குப் பதிவு; பொதுமக்கள் புகாரளிக்க மொபைல் எண் அறிவிப்பு
வீரமணி மீதான வழக்கு தொடர்பாக புகார் அளிக்க விரும்பும் பொதுமக்கள் 93453 19676 என்ற கைப்பேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 28, 2026 at 5:48 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி மீது பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாயார் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் மேலும் ஒரு போக்சோ வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு தமிழகத்தைத் தாண்டி தேசிய அளவிலும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கில் அடுத்தடுத்து பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. இந்த வழக்கில் வீரமணி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் என மொத்தம் 4 பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த வழக்கை ஆரம்பத்தில் சில காவல்துறை அதிகாரிகள் மூடி மறைக்க முயன்றதாக தகவல் வெளியானது. இதையடுத்து இந்த வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் யாராக இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கு வேகம் எடுத்துள்ளது.
மேலும் இந்த வழக்கை விசாரிக்க நான்கு பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைத்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில் ஜெம் வீரமணி அவரது கூட்டாளிகள் தொடர்பாக அளிக்கப்பட்டுள்ள போக்சோ வழக்குகளில் புதிய புகாரின் மீது சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். மேலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து பெறப்படும் புகார்கள் மீதும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் உரிய சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் இன்று ஜெம் வீரமணியால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சிறுமியின் தாயார் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவிடம் ஆஜராகி புகார் அளித்துள்ளார். அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், ஜெம் வீரமணி மீது மேலும் ஒரு போக்சோ வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, அவ்வழக்கு தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
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மேலும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக புகார் அளிக்க விரும்பும் பொதுமக்கள் மற்றும் வழக்குடன் தொடர்புடைய தகவல்கள், உண்மைகள், ஆவணங்கள் அல்லது பிற முக்கிய விவரங்கள் தெரிந்திருந்தால் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவிடம் தெரிவிக்கலாம் என காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
இதற்காக 93453 19676 என்ற கைப்பேசி எண்ணை சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர். இந்த எண்ணில் நேரடியாகவோ அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ தகவல்களை தெரிவிக்கலாம். தகவல் அளிப்பவர்களின் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும் என்றும், பெறப்படும் அனைத்து தகவல்களும் விசாரிக்கப்பட்டு உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் சிறப்பு புலனாய்வு குழு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.