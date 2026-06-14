நெல்லையில் பிரபல கண் மருத்துவமனை விடுதியில் மீண்டும் ஒருவர் விபரீத முடிவு
இந்த மருத்துவமனையின் விடுதியில் தங்கி படித்து வந்த நர்சிங் மாணவர் ஒருவர், கடந்த மாதம் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்.
Published : June 14, 2026 at 9:39 PM IST
நெல்லை: நெல்லை சந்திப்பு பகுதியில் உள்ள பிரபல தனியார் கண் மருத்துவமனையின் விடுதியில் மீண்டும் ஒருவர் விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம், ஊர்மேலழகியான் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சண்முகப்பிரியா(21). இவர் நெல்லை சந்திப்பு பகுதியில் உள்ள பிரபல தனியார் கண் மருத்துவமனையின் விடுதியில் தங்கி, மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணியாற்றி வந்தார். இந்த நிலையில் நேற்று விடுதியில் தனியாக இருந்த அவர், விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்டார். இதனையறிந்து மருத்துவமனை ஊழியர்கள், மருத்துவமனை நிர்வாகத்திற்கும் காவல் துறைக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர்.
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சம்பவ இடம் வந்த போலீசார், செவிலியரின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த மருத்துவமனையின் விடுதியில் தங்கி படித்து வந்த நர்சிங் மாணவர் ஒருவர், கடந்த மாதம் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். அந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்குள் மீண்டும் ஒரு சம்பவம், அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்த சூழலில், உயிரிழந்த செவிலியர் சண்முகப் பிரியாவின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள், நெல்லை சந்திப்பு பேருந்து நிலையத்தில் போராட்டம் நடத்த குவிந்தனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பான சூழ்நிலை ஏற்பட்டதை அடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை மேற்கொண்டு சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியை மேற்கொண்டனர். இதுதொடர்பாக போலீசார் மேலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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