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நுங்கம்பாக்கம் எஸ்ஐ கொலை வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது: பகீர் பின்னணி

தேவாவுக்கும் செல்வராணிக்கு இடையே இருந்த தொடர்பை உதவி ஆய்வாளர் ராஜ் கண்டித்ததால் இருவரும் சேர்ந்து அவரை கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டியதும் தெரியவந்துள்ளது.

நுங்கம்பாக்கம் காவல் நிலையம் - கோப்புப்படம்
நுங்கம்பாக்கம் காவல் நிலையம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 10:21 AM IST

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சென்னை: நுங்கம்பாக்கம் லேக் ஏரியா பகுதியில் வீட்டில் உடல் எரிந்த நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட ஆயுதப்படை காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், அவரது மனைவியின் ஆண் நண்பர் தேவாவை நுங்கம்பாக்கம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை நுங்கம்பாக்கம் லேக் ஏரியா பகுதியில் வசித்து வந்த ராஜி (58), புதுப்பேட்டை ஆயுதப்படை பிரிவில் காவல் உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்தார். இந்த நிலையில், கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு அவரது வீட்டில் உடல் தீப்பிடித்து எரிந்த நிலையில் சடலமாக கிடந்தார்.

இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்ததும் நுங்கம்பாக்கம் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர். ராஜியின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த போலீசார், முதற்கட்டமாக சந்தேக மரணம் என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர்.

ராஜியின் குடும்பத்தினர் மற்றும் அவருடன் வசித்து வந்தவர்களிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அவரது மனைவி செல்வராணி அளித்த தகவல்களில் முரண்பாடுகள் இருப்பதை போலீசார் கண்டுபிடித்தனர். இதையடுத்து செல்வராணியிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.

திருமணத்தை மீறிய உறவு

விசாரணையில், ராஜியை செல்வராணியே பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து கொலை செய்ததாகவும், இந்த சம்பவத்தில் அவரது ஆண் நண்பரான தேவாவுக்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. இதையடுத்து செல்வராணியை போலீசார் கைது செய்தனர்.

தொடர்ந்து, தலைமறைவாக இருந்த தேவாவை பிடிக்க நுங்கம்பாக்கம் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தேடி வந்தனர். இந்நிலையில் தேவாவை போலீசார் தற்போது கைது செய்துள்ளனர். விசாரணையில் தேவாவுக்கும் செல்வராணிக்கு இடையே இருந்த தொடர்பை உதவி ஆய்வாளர் ராஜ் கண்டித்ததால் இருவரும் சேர்ந்து அவரை கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டியது தெரியவந்துள்ளது.

திட்டமிட்டு கொலை

மேலும், ராஜிக்கு முதலில் மயக்கத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு பின்னர் பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து கொலை செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இத்துடன், சம்பவம் நடந்தபோது வீட்டில் யார் யார் இருந்தனர், கொலைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் என்ன? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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இதற்கிடையே, உயிரிழந்த உதவி ஆய்வாளர் ராஜி மீது ஏற்கனவே போக்சோ வழக்கு ஒன்று நிலுவையில் இருந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அந்த வழக்குக்கும் தற்போதைய கொலை சம்பவத்துக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

வீட்டில் உதவி ஆய்வாளர் உடல் எரிந்த நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் முதலில் சந்தேக மரணமாக கருதப்பட்ட நிலையில், மனைவியிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கொலை சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

நுங்கம்பாக்கம் எஸ்ஐ கொலை வழக்கு
SI MURDER CASE
POLICE DEATH CASE
NUNGAMBAKKAM MURDER CASE
NUNGAMBAKKAM SI MURDER CASE

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