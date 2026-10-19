வங்கக்கடலில் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி - தமிழகத்தில் நாளை 7 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை
மீனவர்கள் அக்டோபர் 23ஆம் தேதி வரை தென்மேற்கு அரபிக்கடல், வடக்கு சோமாலியா கடற்கரை மற்றும் சோகோட்ரா தீவுகளைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 19, 2026 at 1:52 PM IST
சென்னை: வட தமிழக கடலோர பகுதிகளுக்கு அப்பாலுள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சியிலிருந்து வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் வரை நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பாதையின் காரணமாக தமிழகத்தில் இன்றும் நாளையும் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவ மழை அக்டோபர் 15ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், சென்னை உட்பட மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனிடையே வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக இன்றும் நாளையும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.
தமிழகத்துக்கான மழை எச்சரிக்கை
சுமார் 5.8 கிமீ உயரம் வரை வட தமிழக கடலோர பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. சுமார் 1.5 கிமீ முதல் 3.1 கிமீ உயரம் வரை வட தமிழக கடலோர பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சியிலிருந்து வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் வரை ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, இன்று (அக்.19) நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன முதல் மிக கன மழை பெய்யக்கூடும்.
சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருச்சிராப்பள்ளி, ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், அரியலூர், பெரம்பலூர், கள்ளக்குறிச்சி, கரூர், ராமநாதபுரம் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில், இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும்.
ஏனைய தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும் மற்றும் புதுவையிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.
அதேபோல், நாளையும் (அக்.20) புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன முதல் மிக கன மழை பெய்யக்கூடும்.
சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருச்சிராப்பள்ளி, அரியலூர், பெரம்பலூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர் மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும்.
ஏனைய தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தை பொருத்தவரை, அரபிக்கடல் பகுதிகளில் இன்று முதல் 21ஆம் தேதி வரை மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை.
பலத்த காற்று வீசக்கூடும்
இதனிடையே தென்மேற்கு அரபிக்கடலில் ஓர் காற்றழுத்த பகுதி சமீபத்தில் உருவானது. அது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த பகுதியாக அங்கு நிலைக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், மெல்ல கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.
இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது 24 மணி நேரத்திற்குள் அதே பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இது ஆரம்பத்தில் கிழக்கு - வடகிழக்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து, பின்னர் படிப்படியாக வடமேற்கு திசைக்குத் திரும்பி, அடுத்த 2-3 நாட்களில் சோமாலியா கடற்கரையை நோக்கி நகரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த வானிலை அமைப்பினால் இந்தியப் பகுதிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதேசமயம், இதன் தாக்கத்தால் அடுத்த 12 மணி நேரத்திற்கு தென்மேற்கு அரபிக்கடலில் மணிக்கு 35 கி.மீ முதல் 45 கி.மீ வேகத்திலும், அவ்வப்போது 55 கி.மீ வேகத்திலும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், காற்றின் வேகம் படிப்படியாக அதிகரித்து, அக்டோபர் 19ஆம் தேதி மாலை முதல் 23ஆம் தேதி வரை தென்மேற்கு அரபிக்கடல், வடக்கு சோமாலியா கடற்கரை மற்றும் சோகோட்ரா தீவுகளைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மணிக்கு 40 கிமீ முதல் 50 கிமீ வேகத்திலும், அவ்வப்போது 60 கி.மீ வேகத்திலும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
அக்டோபர் 23ஆம் தேதி வரை தென்மேற்கு அரபிக்கடல், வடக்கு சோமாலியா கடற்கரை மற்றும் சோகோட்ரா தீவுகளைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடல் சீற்றத்துடன் அல்லது மிகச் சீற்றத்துடன் காணப்படும். எனவே, மீனவர்கள் அக்டோபர் 23ஆம் தேதி வரை தென்மேற்கு அரபிக்கடல், வடக்கு சோமாலியா கடற்கரை மற்றும் சோகோட்ரா தீவுகளைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.