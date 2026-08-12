ETV Bharat / state

பழனி அருகே மேலும் ஒரு நில மோசடி: சஸ்பெண்ட் ஆன சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் உட்பட 3 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

பழனி தற்போதைய சார்பதிவாளர் ஈஸ்வரி அளித்த புகாரின் பேரில் ஆயக்குடி காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

பழனி பத்திரப்பதிவு அலுவலகம்
பழனி பத்திரப்பதிவு அலுவலகம் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: பழனியில் ரூ.100 கோடி நில மோசடி வழக்கில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட முன்னாள் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் மற்றும் 2 பேர், மற்றொரு நில மோசடி வழக்கில் சிக்கி உள்ளனர். அவர்கள் மீது ஆயக்குடி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து நிலங்களை முறைகேடாகப் பத்திரப்பதிவு செய்ததாக பல்வேறு புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன. குறிப்பாக, பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமானதாகக் கூறப்படும் சுமார் ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள நிலம் முறைகேடாகப் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்ட விவகாரத்தை சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பத்திரப்பதிவு ஆவணம்
பத்திரப்பதிவு ஆவணம் (ETV Bharat Tamilnadu)

இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் பழனி முன்னாள் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் ஏற்கனவே பணி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அவரிடம் சிபிசிஐடி போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க.. சென்னை, மதுரையில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை

இந்நிலையில், அவர் மீது மேலும் ஒரு நில மோசடி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பழனி அருகே ஆயக்குடி பகுதியில் உள்ள தனியார் நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் முறைகேடாகப் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதாக புதிய புகார் எழுந்தது. இந்தப் பத்திரப்பதிவு நடைபெற்ற காலகட்டத்தில் சார்பதிவாளராக அங்கு ஜஸ்டின் மணிகண்டன் பணியாற்றி உள்ளார். அவர் முறைகேடாகப் பதிவு செய்து கொடுத்ததாக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பத்திரப்பதிவு ஆவணம்
பத்திரப்பதிவு ஆவணம் (ETV Bharat Tamilnadu)

இது தொடர்பாக பழனி தற்போதைய சார்பதிவாளர் ஈஸ்வரி, ஆயக்குடி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இதையடுத்து, முறைகேடாகப் பத்திரப்பதிவு செய்து கொடுத்ததாகக் கூறப்படும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், போலி ஆவணங்கள் மூலம் நிலத்தை விற்றதாகக் கூறப்படும் மணி, அந்த நிலத்தை வாங்கியதாகக் கூறப்படும் கந்தசாமி ஆகிய 3 பேர் மீது ஆயக்குடி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

இந்த நிலம் தொடர்பான ஆவணங்கள், பத்திரப்பதிவு விவரங்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் பங்கு குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், போலி ஆவணங்கள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டன? நிலத்தின் உண்மையான உரிமையாளர் யார்? பத்திரப்பதிவு நடைமுறையில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதா? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இதையும் படிங்க.. அமைச்சர் பதவி வாங்கித் தருவதாகப் போலி மின்னஞ்சல் மூலம் ரூ. 8 கோடி பேரம் - இருவர் கைது

இதற்கிடையே, இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, இந்த நிலம் கோயிலுக்குச் சொந்தமானது என்று தகவல்கள் பரவிய நிலையில், தற்போது அது தனியார் நிலம் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் அடிப்படையிலேயே பத்திரப்பதிவுத்துறை சார்பில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே சிபிசிஐடி விசாரணை வளையத்தில் உள்ள ஜஸ்டின் மணிகண்டன் மீது மேலும் ஒரு நில மோசடி தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பழனி பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

LAND FRAUD CASE
JUSTIN MANIKANDAN
PALANI LAND MOSADI CASE
CBCID POLICE ENQUIRY
ANOTHER LAND MOSDI CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.