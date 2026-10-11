ஜெம் வீரமணி மீது மேலும் ஒரு வழக்குப் பதிவு
குற்றச் சம்பவங்கள் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் ஜெம் வீரமணியின் வீட்டில் இன்று காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
Published : October 11, 2026 at 10:09 PM IST
சென்னை: பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு சிறுமிகள் அளித்த வாக்கு மூலத்தின் அடிப்படையில் ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணி மீது மேலும் ஒரு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் ஆகியோரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். இந்த வழக்கில் ஜாமீன் கோரி சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சின்ஹன் தாக்கல் செய்த மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய ஜெம் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கை விசாரிப்பதற்கு பெண் அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு தற்போது விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், வீரமணியால் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு சிறுமிகள் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணி மீது தற்போது மேலும் ஒரு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே வீரமணி மீது ஐந்து வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள நிலையில், தற்போது ஆறாவது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே குற்றச் சம்பவங்கள் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் ஜெம் வீரமணியின் வீட்டில் இன்று காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர். இந்தச் சோதனையின் மூலம் வழக்குத் தொடர்பான கூடுதல் ஆதாரங்களைச் சேகரிக்கும் பணியில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.