ஈரானில் சிக்கித் தவித்த மேலும் 245 இந்திய மீனவர்கள் சென்னை வருகை

ஈரானில் இருந்து சென்னை வந்த மீனவர்களை ஒன்றிய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 12, 2026 at 5:35 PM IST

சென்னை: ஈரானில் சிக்கித் தவித்த மேலும் 245 இந்திய மீனவர்கள் தனி விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தனர்.

ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இணைந்து நடத்திய தாக்குதலால், கடந்த பிப்.28 ஆம் தேதி முதல் மேற்காசிய நாடுகளில் போர் சூழல் உருவானது. இதனால், ஈரான் நாட்டில் தங்கியிருந்து மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான இந்தியா மீனவர்கள், தாயகம் திரும்ப விமானச் சேவைகள் இல்லாததால் தவித்து வந்தனர்.

இந்த நிலையில், ஈரானில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்திய மீனவர்கள் அனைவரையும் பத்திரமாக மீட்டு கொண்டு வருவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டது. ஆனால், ஈரானிலிருந்து விமான போக்குவரத்து முழுவதுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் மீட்பு நடவடிக்கைகள் தாமதமாகின.

இதுபோன்ற சூழலில், ஈரானில் சிக்கித் தவிக்கும் மீனவர்களை மீட்டுக் கொண்டு வரும் நடவடிக்கையில், முதற்கட்டமாக சுமார் 345 இந்திய மீனவர்கள் ஈரான் நாட்டிலிருந்து அர்மீனியா நாட்டிற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர். பின்னர் அங்கிருந்து சிறப்பு விமானம் மூலம் கடந்த 4 ஆம் தேதி இரவு சென்னை அழைத்து வரப்பட்டனர்.

அதையடுத்து, ஒன்றிய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் சென்னை விமான நிலையம் வந்த மீனவர்களை வரவேற்றனர். பின்னர், 345 மீனவர்களும் 6 தனி சொகுசு பேருந்துகள் மூலம் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

இந்த நிலையில், இரண்டாம் கட்டமாக நேற்று இரவு 7 மணிக்கு தனி விமானம் ஒன்று ஆர்மீனியா நாட்டிலிருந்து சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் வந்தது. அதில் தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்களை சேர்ந்த 245 மீனவர்கள் இருந்தனர். இவர்களையும் பியூஷ் கோயல் மற்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சால்வை அணிவித்து வரவேற்றனர். பின்னர், பாஜகவினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த தனி பேருந்துகள் மூலம் அவர்கள் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், “ஈரானிலிருந்து கடந்த சனிக்கிழமை 345 மீனவர்களும், இந்த சனிக்கிழமை 245 மீனவர்களும் என மொத்தம் 590 மீனவர்கள் மீட்கப்பட்டு, இந்தியாவுக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர். மேலும், பல மீனவர்கள் ஈரானில் சிக்கித் தவிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. அவர்களையும் அங்குள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் உதவியுடன் பத்திரமாக மீட்டு இந்தியாவுக்கு அழைத்து வருவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுத்து வருகிறது” என்றார்.

அடுத்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், “உயிருக்கு உத்தரவாதமும், பாதுகாப்பும் இல்லாமல், மீனவர்கள் தினந்தோறும் அச்சத்தில் வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்கள் தங்களை மீட்டு வர வீடியோக்கள் வெளியிட்டதன் அடிப்படையில், மத்திய அரசு தூதரகத்தின் மூலம் போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இந்த போர் சூழல் குறித்து தமிழக எம்.பி.க்கள் ஒருவரும் வாய் திறக்காதது வெட்கி தலைகுனிய வேண்டிய செயல். தமிழ்நாட்டில் மீனவர்களின் நலனை திமுக பாதுகாக்கவில்லை. அக்கறை காட்டாத அவர்களது செயல், மீனவர்கள் மத்தியில் கொதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது” என்றார்.

இதுகுறித்து மீனவர்கள் கூறுகையில், “எங்களை மீட்டு, அழைத்து வந்த மத்திய அரசுக்கு நன்றி. எங்களை அழைத்து வருவதற்கான அனைத்து செலவையும் மத்திய அரசு பார்த்துக் கொண்டது. போர் சூழல் மிகவும் பயமாக இருந்தது. நாங்கள் இருந்த பகுதிக்கு அருகில் குண்டுகள் வெடித்தன. எங்களுக்கு உயிர் பயத்தைக் காட்டினர். எங்களை மீட்க யாரும் வரமாட்டார்கள் என பயத்திலிருந்தோம். ஆனால் பிரதமர் மோடி எங்களை மீட்டு பத்திரமாக அழைத்து வந்துள்ளார். இப்போது எங்கள் குடும்பத்தினரும் நிம்மதியாக உள்ளனர்” என்றனர்.

