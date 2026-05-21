தாம்பரம் - போடி இடையே கோடைக்கால சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
தென்மாவட்டங்களை இணைக்கும் வகையிலான கோடைக்கால சிறப்பு ரயில்கள், கோடை விடுமுறை முடிந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றால் மாற்றுக் கருத்து இருக்க முடியாது.
Published : May 21, 2026 at 7:46 PM IST
சென்னை: வரும் மே 23, 24, 30, 31 மற்றும் ஜூன் 06, 07, 13, 14 ஆகிய தேதிகளில் தாம்பரம்- போடிநாயக்கனூர் இடையே கோடைக்கால சிறப்பு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், 'வரும் மே 23- ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 14- ஆம் தேதி வரை சென்னை தாம்பரம்- போடிநாயக்கனூர் இடையே வாராந்திர கோடைக்கால சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளன. வரும் மே 23- ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 13- ஆம் தேதி வரை வாரத்தில் சனிக்கிழமைதோறும் தாம்பரத்தில் இருந்து போடிநாயக்கனூருக்கு கோடைக்கால சிறப்பு ரயில் (06059) இயக்கப்படுகின்றன. இரவு 10.30 மணிக்கு தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 11.15 மணிக்கு போடிநாயக்கனூரைச் சென்றடையும்.
அதேபோல், வரும் மே 24- ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 14- ஆம் தேதி வரை வாரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் போடிநாயக்கனூரில் இருந்து தாம்பரத்திற்கு வாராந்திர கோடைக்கால சிறப்பு ரயில் (06060) இயக்கப்படவுள்ளன. மாலை 04.45 மணிக்கு போடிநாயக்கனூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 06.30 மணிக்கு தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
தாம்பரம்- போடிநாயக்கனூர்-தாம்பரம் வழித்தடத்தில் கோடைக்கால வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் எட்டு முறை இயக்கப்படுகின்றன. இந்த சிறப்பு ரயில்கள், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், திருப்பாதிரிப்புலியூர், சிதம்பரம், மயிலாடுதுறை, பேரளம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், கொடைக்கானல் ரோடு, மதுரை, உசிலம்பட்டி, ஆண்டிப்பட்டி, தேனி ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
ரயில்களில் 3 இரண்டு அடுக்கு குளிர்சாதன பெட்டிகளும், 1 மூன்றடுக்கு குளிர்சாதன பெட்டியும், 12 இரண்டாம் வகுப்பு படுக்கை வசதிக் கொண்ட பெட்டிகளும், 3 இரண்டாம் வகுப்பு பொதுப்பெட்டிகளும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் இரண்டும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கோடைக்கால சிறப்பு ரயில்களுக்கான ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவுத் தொடங்கியுள்ளது' இவ்வாறு அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
This summer, travel made easier with special train services between Tambaram and Bodinayakkanur.☀️🚆— Southern Railway (@GMSRailway) May 20, 2026
Advance Reservation will open at 08.00 hrs on 21.05.2026 (Tomorrow).
மேற்கண்ட சிறப்பு ரயில்கள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு இந்திய ரயில்வேத் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்கத்தையோ அல்லது ரயில்வேத் துறையின் சமூக வலைதளப் பக்கங்களையோ அணுகலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோடைக்கால விடுமுறை முடிந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளுக்கு இந்த சிறப்பு ரயில்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று ரயில் பயணிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.