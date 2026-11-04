அண்ணன் சீர் திட்டம்; தங்க நாணயங்கள், பட்டுச் சேலைகள் கொள்முதல் செய்ய டெண்டர் அறிவிப்பு
காட்டுப்பள்ளியில் கடல்நீரை எதிர்மறை சவ்வூடுபரவல் (SWRO – Seawater Reverse Osmosis) தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் குடிநீராக்கும் நிலையம் அமைப்பதற்கான முன்சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
Published : November 4, 2026 at 10:01 PM IST
சென்னை: அண்ணன் சீர் திட்டத்தின் கீழ் தங்க நாணயங்கள், பட்டுச் சேலைகள் கொள்முதல் செய்ய சமூகநலத்துறை சார்பில் டெண்டர் கோரப்பட்டுபட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் சமூகநல இயக்குநரகம் சார்பில், அண்ணன் சீர் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட உள்ள 8 கிராம் தங்க நாணயங்கள் மற்றும் பட்டுச் சேலைகளைக் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி, 22 காரட் (916 தரம்) கொண்ட 8 கிராம் தங்க நாணயங்களை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தப் புள்ளி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஆன்லைன் டெண்டர் டெண்டர் அறிவிப்பு 03.11.2026 அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஆவணக் கட்டணம் ரூ.5,725 ஆகும்.
தங்க நாணயங்களுக்கான டெண்டர் ஆவணங்கள் 04.11.2026 முதல் 04.12.2026 வரை விற்பனை செய்யப்படும். இதுதொடர்பான முன் ஏலக் கூட்டம் (Pre-Bid Meeting) நவம்பர் 18 ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. ஒப்பந்தப் புள்ளிகளைச் சமர்ப்பிக்க டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி காலை 11 மணி கடைசி நாளாகும். அன்று நண்பகல் 12 மணிக்கு டெண்டர் திறக்கப்படும்.
இதேபோல், அண்ணன் சீர் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு வழங்குவதற்கான பட்டுச் சேலைகளைக் கொள்முதல் செய்யவும் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. பட்டுச் சேலைகளை வழங்குவதற்கான இந்த ஒப்பந்தப் இதற்கான அறிவிப்பும் நவம்பர் 3 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஆவணக் கட்டணம் ரூ.5,725 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
பட்டுச் சேலைகளுக்கான டெண்டர் ஆவணங்கள் நவம்பர் 4 ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி வரை விற்பனை செய்யப்படும். இதற்கான முன் ஏலக் கூட்டம் நவம்பர் 19 ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு நடைபெறும். ஒப்பந்தப் புள்ளிகளைச் சமர்ப்பிக்க டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி காலை 11 மணி கடைசி நாளாகும். அன்று நண்பகல் 12 மணிக்கு டெண்டர் திறக்கப்படும்.
இந்த இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் தொடர்பான கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் நிபந்தனைகளை www.tntenders.gov.in மற்றும் www.tnsocialwelfare.tn.gov.in ஆகிய இணையதளங்களில் தெரிந்துகொள்ளலாம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம்
மேலும், சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்க காட்டுப்பள்ளியில் 400 மில்லியன் லிட்டர் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் நிலையம் கலந்தாலோசகர் நிறுவனத்தை தேர்வு செய்ய சர்வதேச டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
சென்னைப் பெருநகரின் குடிநீர் தேவையை அதிகரிக்கும் வகையில், மீஞ்சூர் அருகே காட்டுப்பள்ளி கிராமத்தில் நாளொன்றுக்கு 400 மில்லியன் லிட்டர் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைப்பதற்கான முதற்கட்டப் பணிகளை மேற்கொள்ள சர்வதேச ஒப்பந்தப்புள்ளியை சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது.
இதன்படி, காட்டுப்பள்ளியில் கடல்நீரை எதிர்மறை சவ்வூடுபரவல் (SWRO – Seawater Reverse Osmosis) தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் குடிநீராக்கும் நிலையம் அமைப்பதற்கான முன்சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும், விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கவும் கலந்தாலோசகர் நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளது.
மேலும், இதற்கான ஒப்பந்த ஆவணங்களைத் தயாரித்தல், ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மதிப்பீடு செய்தல் உள்ளிட்ட ஒப்பந்தச் செயலாக்கப் பணிகளையும் தேர்வு செய்யப்படும் கலந்தாலோசகர் நிறுவனம் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இந்த ஒப்பந்தத்தில் பங்கேற்கும் தேசிய மற்றும் சர்வதேச கலந்தாலோசகர் நிறுவனங்கள், நாளொன்றுக்கு குறைந்தபட்சம் 50 மில்லியன் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை ஏற்கெனவே தயாரித்திருக்க வேண்டும்.
அத்துடன், அந்த நிலையம் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் குறைந்தபட்சம் ஓராண்டாவது செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்டு, திருப்திகரமாக இயங்கி இருக்க வேண்டும் எனத் தகுதி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்திற்கான பாதுகாப்புத் தொகையாக ரூ.2.50 லட்சம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொகையை மின்னணு வங்கி உத்தரவாதம் (e-BG) மூலமாக மட்டுமே செலுத்த வேண்டும். ஒப்பந்த ஆவணங்களை 06.11.2026 முதல் 22.12.2026 வரை இணையதளங்களில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
மின்னணு முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் 22.12.2026 அன்று பிற்பகல் 3 மணியாகும். அன்று பிற்பகல் 3.30 மணிக்குப் பிறகு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறக்கப்படும்.
இதுதொடர்பான முன் ஒப்பந்தக் கூட்டம் நவம்பர் 18 ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு, சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டை பம்பிங் ஸ்டேஷன் சாலையில் உள்ள சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரிய அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது.
ஒப்பந்தம் தொடர்பான விரிவான விவரங்களை சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் www.cmwssb.tn.gov.in மற்றும் தமிழக அரசின் ஒப்பந்தப்புள்ளி இணையதளமான www.tntenders.gov.in ஆகியவற்றில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
சென்னையின் எதிர்கால குடிநீர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நோக்கில் நாளொன்றுக்கு 400 மில்லியன் லிட்டர் கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் திட்டத்திற்கான ஆரம்பகட்ட நடவடிக்கையாக இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.