மாணிக்கம் தாகூர் காங்கிரஸில் இருந்தது போதும்; தவெகவில் இணையட்டும் - அண்ணாமலை தாக்கு
தமிழ்நாட்டில் உள்ள முருக பக்தர்களுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் தயவுசெய்து பாடம் எடுக்க வேண்டாம். எங்கள் முருகனை யார் வழிபட வேண்டும் என எங்களுக்கு தெரியும் என அண்ணாமலை கூறினார்.
Published : November 21, 2026 at 10:06 PM IST
சென்னை: மாணிக்கம் தாகூர் காங்கிரஸில் இருந்து வெளியேறி தவெகவில் இணைய வேண்டும் என 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.
சென்னை விமான நிலையத்துக்கு இன்று வந்த அண்ணாமலை, அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில்,"கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் தவெக எம்எல்ஏ எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்றும், தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக இருக்கிறது எனவும் கூறும் ஒரே ஆள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தான்.
ஆனால், மாணிக்கம் தாகூர் ஒரு கருத்தைத் தெரிவித்தால், அதே கட்சியில் இருக்கும் செல்வப்பெருந்தகை அதற்கு நேர் எதிரான கருத்து உடனே கூறுகிறார். இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது, மாணிக்கம் தாகூர் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து விலகிவிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைய வேண்டும். அதுதான் அவருக்கும் நல்லது; காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் நல்லது" என அண்ணாமலை கூறினார்.
தொடர்ந்து, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக நிற்போம் என மாணிக்கம் தாகூர் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அண்ணாமலை, "மாணிக்கம் தாகூர் எத்தனை முறை திருப்பரங்குன்றம் வந்திருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் உள்ள முருக பக்தர்களுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் தயவுசெய்து பாடம் எடுக்க வேண்டாம். எங்கள் முருகனை யார் வழிபட வேண்டும். எப்படி வழிபட வேண்டும், யார் காவடி எடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம்.
நான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பழனி முருகனுக்கு காவடி எடுப்பவன். அதனால் மாணிக்கம் தாகூர் என்னிடம் வந்து முருகப்பெருமானை எப்படி வழிபட வேண்டும் என்று பேச வேண்டாம்" என அண்ணாமலை கூறினார்.