தொகுதி மறுவரையறை மசோதா ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலுக்கான அச்சாரம் - அண்ணாமலை
இந்தியாவில் எந்த ஆளுங்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் பாலியல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டது இல்லை என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 28, 2026 at 8:54 PM IST
கோயம்புத்தூர்: தொகுதி மறுவரையறை என்பது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலுக்கான அச்சாரம் என்று வீ தி லீடர் அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
வீ தி லிடர் அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள தொகுதி மறுவரை கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகிறது. கடந்த முறை மத்திய அரசு மசோதாவில் தெளிவு இல்லை. தற்போது தெளிவாக விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் 50 சதவீதம் உயர்ந்து 816 தொகுதியாக உயர உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 39-ல் இருந்து 59 ஆக நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் உயரவுள்ளன. 33% நேரடி இடஒதுக்கீடு, தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தொகுதிகள் 50 சதவீத உயர்வு, இதனால் தமிழ்நாட்டில் இனி 351 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் தேர்தல் நடக்கும். இதனால், 117 பெண் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருப்பார்கள்.
தொகுதி மறுவரையறைக்கு திமுக ஆதரவளித்துள்ளது. ஆந்திராவிலும், சரத்பவார் கட்சியும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். அரசியல் கட்சியினர் இதனை வரவேற்கின்றனர். இதில் எதிர்ப்பதற்கு எதுவும் இல்லை. தவெக இதனை விரைவில் ஆதரிக்கும் என நம்புகின்றோம். முதல்முறை ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு பகுதியை மத்திய அரசு கையில் எடுத்ததுள்ளது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தன்னை சுயபரிசோதனை செய்ய வேண்டும்.
இந்த அளவிற்கு தமிழ்நாடு அரசை கொண்டு வந்து விட்டுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும். திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றிய பிறகு அரசியல் கட்சியினருக்கு அங்கு வேலை இல்லை. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் கொண்டாட ஒன்றும் இல்லை. முருக பக்தர்களுக்கான தீர்ப்புதான் இது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பேச வேண்டிய நேரம் இது. இந்தியாவில் எந்த ஆளுங்கட்சியின் எம்.எல்.ஏவும் பாலியல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டது இல்லை. முதலமைச்சர் விஜய் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கமளிக்கவேண்டும். தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தை ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலுக்கான அச்சாரமாக பார்க்கிறேன்.
ஏப்ரலில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா வந்த போது திமுக 3 கருத்துகளை முன்வைத்தது. என்னை பொறுத்தளவு ஏப்ரல் நிலைப்பாட்டில் இருந்து திமுக பின்னால் செல்லவில்லை. அவர்கள் கேட்ட விளக்கத்தை மத்திய அரசு கொடுத்துவிட்டதும் திமுக தற்போது அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. நாகரீக அரசியலுக்காக தான் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு, நான் பிறந்தநாள் வாழ்த்து கூறினேன். அதேபோல் முதலமைச்சர் விஜய்க்கும் வாழ்த்து கூறினேன்.
தவெக அரசு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிக்கு வந்து 7 மாதங்கள் ஆகிவிட்டன. இப்போது முதலமைச்சர் தன்னை சுயபரிசோதனை செய்ய வேண்டும். திருப்பரங்குன்றம் மலையானது சிஆர்பிஎப் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என்பது தவறான முன்னுதாரணம். கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். ஆனால் இதுவரை அவர் மீது கட்சி ரீதியான எந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை” என்றார்.