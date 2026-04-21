தேர்தல் அன்று செந்தில் பாலாஜியின் முகத்திரை கிழிக்கப்படும் - அண்ணாமலை
பாஜக இரு சக்கர வாகன பேரணியை அண்ணாமலை துவக்கி வைத்து வாகனத்தை ஓட்டிய நிலையில், அவருடன் அமர்ந்து வானதி சீனிவாசன் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
Published : April 21, 2026 at 2:56 PM IST
கோயம்புத்தூர்: வரும் 23 ஆம் தேதி செந்தில் பாலாஜியின் முகத்திரையை மக்கள் கிழிப்பார்கள் என பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன் இறுதிகட்ட வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளார். சிவசக்தி காலனி பகுதியில் இருசக்கர வாகன பேரணியை பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை துவக்கி வைத்து, இரு சக்கர வாகனத்தை ஓட்டினார். வானதி சீனிவாசன் அவருடன் அமர்ந்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். இதில் நூற்றுக்கணக்கான பாஜக, அதிமுக தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வானதி சீனிவாசன், ”நிறைவு நாள் பிரச்சாரம் இரு சக்கர வாகன பேரணியுடன் துவங்கியது. கடந்த முறை போலவே கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 10 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும். கோயம்புத்தூரில் இரண்டு நாட்களாக கரூர் ரவுடி கும்பல் காவல்துறையை மிரட்டுவது, காவல் நிலையத்திலேயே ரகளை செய்வது, எதிர்க்கட்சியினரை தாக்குவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இங்கு கொள்ளை அடிப்பதற்காக ஸ்டாலினால் அனுப்பப்பட்ட செந்தில் பாலாஜி ஆட்கள் அதனை அரங்கேற்றி வருகின்றனர், ஆனால் கோயம்புத்தூர் மக்கள் தெளிவான முடிவை எடுப்பார்கள்” என்றார்.
”திமுகவினர் ஒரு சில தொகுதிகளில் 2500 ரூபாயும், செந்தில் பாலாஜி போட்டியிடும் தெற்கு தொகுதியில் 5000 ரூபாயும் வாக்காளர்களுக்கு கொடுக்கின்றனர். அந்த பணம் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது? டாஸ்மாக்கில் கொள்ளையடித்த ஆயிரம் கோடி ரூபாய் பணம், மணல் மாஃபியா மூலம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணம். கோயம்புத்தூரை கெடுப்பதற்காகவே திட்டமிட்டு, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் செந்தில் பாலாஜியை அனுப்பி வித்தை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார், மக்கள் ஸ்டாலினுக்கும், திமுகவிற்கும் பாடம் புகட்டுவார்கள்” என்றும் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அண்ணாமலை, ”கோயம்புத்தூரில் ராமநாதபுரம் காவல் நிலையத்தை பூட்ட வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டதை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். தேர்தல் கணிப்புகள் அனைத்தும் நமக்கு சாதகமாக வர ஆரம்பித்து விட்டது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் அலையை தேர்தல் கருத்துக் கணிப்பு இன்னும் சரியாக கணிக்கவில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து.
மத்திய அரசின் நிதியை பயன்படுத்தக்கூடிய அரசு வேண்டும் என்று மக்கள் நினைக்கின்றனர். திமுக அராஜக அரசியலை, வன்முறை அரசியலை கட்டவிழ்த்து விட்டுள்ளனர். மக்கள் எப்போதும் வாக்கு பெட்டியில் தான் பேசுவார்கள், அதனை ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி பேசப் போகிறார்கள்” என்றார்.
”செந்தில் பாலாஜி எப்போது தான் அவரது தவறை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்? நாளை மறுநாள் வரை காந்தியவாதியை போல் செந்தில் பாலாஜி பேசுவார், ஆனால் வரும் 23ஆம் தேதி மக்கள் அவருடைய முகத்திரையை கிழிப்பார்கள். தேர்தல் ஆணையம் வலுவாக இருக்க வேண்டும், இன்னும் அதிக ஆட்களை கொண்டு அவர்களது பணியை செய்ய வேண்டும் என வாக்காளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். அதன்படி, மாவட்ட நிர்வாகம் தேவை இல்லாதவர்களை மாவட்டத்தில் இருந்து வெளியேற்ற வேண்டும். வேட்புமனை தாக்கல் செய்த போதே வானதி சீனிவாசன் வெற்றி உறுதியாகிவிட்டது, கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதியிலும் 5000 ரூபாய் கொடுத்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை, எவ்வளவுதான் பணம் கொடுத்தாலும் அது இந்த தேர்தலை பாதிக்காது" என்றும் அண்ணாமலை கூறினார்.