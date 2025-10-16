ETV Bharat / state

கரூர் விவகாரத்தில் முதல்வர் பேச்சு முன்னுக்கு பின் முரணாக உள்ளது - அண்ணாமலை!

விஜயின் சித்தாந்தம் வேறு, எங்களுடைய சித்தாந்தம் வேறு என்றும், அதில் அரசியல் சாயம் பூசுவது அழகில்லை என்றும் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை
பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 16, 2025 at 1:00 PM IST

கோயம்புத்தூர்: கரூர் விவகாரம் சிபிஐ விசாரணைக்கு மாறிய பிறகு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசி வருகிறார் என பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

வரதராஜபுரம் பகுதியில் தந்தையை இழந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில் பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு, பள்ளி குழந்தைகளுக்கு உதவித்தொகை வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார்.

நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் கரூர் விவகாரம் தொடர்பாக சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அண்ணாமலை, “கரூர் விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் பேசும் போது வழக்கம் போல அரசின் மீதும், காவல்துறை மீதும் தவறு இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறார்.

606 காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு அளித்துள்ளதாக முதலமைச்சர் கூறும் நிலையில், ஏடிஜிபி டேவிட்சன் 500 பேர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் என்று கூறியுள்ளார். ஆனால் தற்போது இந்த வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்ட பிறகு அளித்துள்ள அறிக்கையில், 350 என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.

இந்த வழக்கம் சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்ட பிறகு முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசுவது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது மட்டுமல்லாமல் தங்கள் மீது தவறு இல்லை என்பதை காட்டுவதற்காக இதனை எல்லாம் கட்டவிழ்த்து விட்டு இருப்பதாக நாங்கள் கருதுகிறோம். சிபிஐக்கு ஆதரவு கொடுத்து உண்மை குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து, வெளியே கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும்.

உடற்கூராய்வு செய்த நேரத்தை வைத்து பார்க்கும் போதும் சரியாக இல்லை என்ற உச்ச நீதிமன்றம் கூறியதற்கு, முதலமைச்சர் சட்டப்பேரவையில் 24 மருத்துவர்கள் கொண்டு பிரேத பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது என்று புதிதான ஒரு விளக்கத்தை அளிக்கிறார். முதலமைச்சரும், துணை முதலமைச்சரும் அங்கு சென்று உயிரிழந்தவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து போட்டோ எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அவசரகதியில் அந்த பிரேத பரிசோதனை நடத்தப்பட்டதாக தான் நாங்கள் கருதுகிறோம். இது சிபிஐ விசாரணையில் வெளிவரும்” என்றார்.

திருமாவளவன் விவகாரம் தொடர்பான கேள்விக்கு, ”அந்த இரு சக்கர வாகனத்தில் கார் இடித்தது தெள்ளத்தெளிவாக தெரிகிறது. என்றும், இதையெல்லாம் மறைத்து திருமாவளவன் முதலமைச்சரை சந்தித்தது இவர்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக தான். சாமானிய மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கிறேன் என்று கூறும் திருமாவளவன், நாகரிகமான அரசியலுக்கு வர வேண்டும்” என கூறினார்.

இந்த உருட்டல், மிரட்டல் எல்லாம் என்னிடம் வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் காவல் துறை அதிகாரியாக இருந்து இதையெல்லாம் பார்த்து தான் அரசியலுக்கு வந்துள்ளேன் என தெரிவித்தார். மேலும் இந்த விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் ஏன் வழக்கு பதிவு செய்யவில்லை, நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் கேள்வி எழுப்பினார். முதலமைச்சர் சாமானிய மக்களுக்கு பாதுகாப்பு தர முடியவில்லை என்றால் எதற்காக அந்த பதவியில் இருக்க வேண்டும்” என கேள்வி எழுப்பினார்.

முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனுடன் ஒரே விமானத்தில் வந்தது குறித்தான கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், ”கடந்த முறை நான் இங்கிருந்து செல்லும் போது அதே விமானத்தில் முதலமைச்சர் பயணித்தார். அப்போது விமானத்தில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்தினேன். கோயம்புத்தூரில் பல்வேறு திட்டங்களை அளித்ததற்கு நன்றிகளை தெரிவித்தேன். ஆனால் அரசியல் வேறு, அது வேறு என கூறினார். அதே போன்று இன்று செங்கோட்டையன் நான் பயணித்த விமானத்தில் வந்தார், ஆனால் அவர் ஏறியவுடன் உறங்கி விட்டார் நான் புத்தகம் படித்துக் கொண்டிருந்தேன்” என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கு: தவெக நிர்வாகிகள் மதியழகன், பவுன்ராஜுக்கு நீதிமன்றம் ஜாமீன்!

விஜய்க்கு காவி சாயம் பூசப்படுவதாக பலரும் கருத்தை தெரிவித்து வருவது குறித்த கேள்விக்கு, ”விஜயின் சித்தாந்தம் வேறு, எங்களுடைய சித்தாந்தம் வேறு. ஆனால் ஒரு நியாயத்திற்காக உண்மையை பேசுவது என்னை பொறுத்தவரை தவறில்லை. அதில் அரசியல் சாயம் எல்லாம் சேர்த்து பூசி வருவது அழகில்லை என்று தான் பார்க்கிறேன்” என தெரிவித்தார்.

