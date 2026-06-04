நாளை மதியம் 12 மணிக்கு சமூக வலைதளத்தில் மனம் திறக்கிறார் அண்ணாமலை
பாஜகவில் இருந்து அண்ணாமலை விலகுவதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில் ஜூன் 1-ம் தேதி அவர் டெல்லி சென்றிருந்தார்.
Published : June 4, 2026 at 8:10 PM IST
சென்னை: நாளை மதியம் 12 மணிக்கு தன்னுடைய ஆதரவாளர்களுடன் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக மனம் திறந்து உரையாட உள்ளதாக அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார்.
தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து விலகுவதாகவும், புதிய கட்சியை ஆரம்பிக்க உள்ளதாகவும் கடந்த சில நாள்களாகவே தகவல் பரவி வந்தது. அத்துடன் புதிய கட்சி குறித்த அறிவிப்பை அண்ணாமலை தமது பிறந்த நாளான இன்று (ஜுன் 4) அறிவிக்க உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தன.
இந்த தகவல்களுக்கு ஏற்றாற்போல் கடந்த திங்கள்கிழமை (ஜுன் 1) அண்ணாமலை டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டார். அங்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் உள்ளிட்ட கட்சியின் முகக்ிய தலைவர்களை சந்தித்த அவர், பாஜகவிவ் இருந்து விலகும் தமது விருப்பத்தை தெரிவித்ததாகவும் டெல்லி அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவித்திருந்தன.
தமது இரண்டு நாள்கள் டெல்லி பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு தமிழகம் திரும்பியுள்ள அண்ணாமலை, தமது பிறந்த நாளான இன்று அவரது ஆதரவாளர்கள் மனம் மகிழும் படியான தகவலை தமது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.
Tomorrow at 12 Noon, I eagerly look forward to interacting with you all on social media to share my thoughts and have an open, heart-to-heart conversation. https://t.co/CuLt12IkQwhttps://t.co/G6dY3wufzqhttps://t.co/rfti0J7ZsLhttps://t.co/xcD9EKje7B— K.Annamalai (@annamalai_k) June 4, 2026
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அதில், 'நாளை (ஜுன் 5) மதியம் 12 மணியளவில், சமூக வலைதளம் வாயிலாக உங்கள் அனைவருடன் உரையாட மிகுந்த ஆவலோடு உள்ளேன்,. மனம் திறந்த இந்த உரையாடலின்போது, எனது எண்ணங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளேன்' என்று அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
அத்துடன், ஃபேஸ்புக், யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் என அண்ணாமலையின் அதிகாரபூர்வ சமூக வலைதள பக்கங்களில் இணைப்பை அவர் தமது இன்றைய பதிவில் பகிர்ந்துள்ளார்.
ராஜினாமா கடிதம் வரவில்லை: இதனிடையே, டெல்லிக்கு நேற்று முன்தினம் அவரச பயணம் மேற்கொண்ட தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், திருநெல்வேலியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, "அண்ணாமலை கட்சியில் இருந்து விலகுவது குறித்த ராஜினாமா கடிதம், பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் என்ற முறையில எனக்கு இன்னும் வரவில்லை" என்று கூறினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.