ETV Bharat / state

பஹ்ரைனில் உயிரிழந்த தந்தையின் உடலை பார்க்க முடியாமல் தவித்த குடும்பம்; அண்ணாமலை செயலால் நெகிழ்ச்சி

தனது பாஸ்போர்ட்டை வைத்திருந்த நபர் எதிர்பாராத விதமாக உயிரிழந்ததால் கடந்த 26 ஆண்டுகளாக பஹ்ரைனில் கட்டிடத் தொழிலாளியாக இருந்து வந்த சுப்பு, தமிழ்நாடு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வந்தார்.

பஹ்ரைன் நாட்டில் உயிரிழந்த சுப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 29, 2026 at 4:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ராமநாதபுரம்: 26 ஆண்டுகளாக பஹ்ரைன் நாட்டில் வேலை பார்த்து வந்த தொழிலாளி உயிரிழந்த நிலையில், அவரது உடலை தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வர உதவிய பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு சுப்புவின் குடும்பத்தினர் கண்ணீர் மல்க நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.

திருவாடானை தாலுகா அரசத்தூரைச் சேர்ந்தவர் சுப்பு (68). இவர் கடந்த 26 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிழைப்பு தேடி பஹ்ரைன் நாட்டிற்குச் சென்றுள்ளார். அங்கு கட்டிடத் தொழிலாளியாகப் பணியாற்றி வந்த நிலையில், எதிர்பாராத விதமாக அவரது பாஸ்போர்ட்டை வைத்திருந்த நபர் உயிரிழந்தார்.

இதனால் ஆவணங்கள் இன்றி நாடு திரும்ப முடியாமல், சுப்பு கடந்த கால் நூற்றாண்டாக அங்கேயே தவித்து வந்தார். ​தன்னுடைய மூன்று மகள்களான ஜீவா, ராதா, அனுசியா ஆகியோரின் திருமணத்திற்கு கூட வர முடியாமல் உழைத்து வந்த சுப்பு, கடந்த ஏப்ரல் 8 ஆம் தேதி உடல்நலக்குறைவால் பஹ்ரைனில் காலமானார்.

சுப்புவின் மறைவுச் செய்தியை அறிந்த அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் பஹ்ரைன் வாழ் தமிழ்ச் சங்கத்தினர் உடலைத் தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வரப் பல முயற்சிகளை எடுத்தனர். இருப்பினும், முறையான ஆவணங்கள் இல்லாததால் 7 நாட்களுக்கு மேலாக உடலைக் கொண்டு வருவதில் கடும் சிக்கல் நீடித்தது.

உயிரிழந்த தொழிலாளியின் மகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த இக்கட்டான சூழல் குறித்து முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு உறவினர்கள் மூலம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவர் உடனடியாக இந்தியத் தூதரகத்தைத் தொடர்பு கொண்டு, பஹ்ரைன் நாட்டுத் தூதரகத்தின் வாயிலாகத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வலியுறுத்தினார். அவரது துரித முயற்சியால் சட்டச் சிக்கல்கள் களையப்பட்டு, தற்போது சுப்புவின் உடல் சொந்த ஊரான அரசத்தூருக்குக் கொண்டு வரப்பட உள்ளது.

​நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு தந்தையின் உடலைப் பார்க்கப் போகும் சோகத்திலும், சுப்புவின் குடும்பத்தினர் உதவி செய்தவர்களுக்குத் தனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொண்டனர்.

இதுகுறித்து சுப்புவின் மகள் கூறியபோது, "எங்கள் தந்தையை உயிருடன் பார்க்க முடியவில்லை என்றாலும், அவரது உடலைச் சொந்த ஊருக்குக் கொண்டு வர உதவிய அண்ணாமலைக்கு நாங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் கடமைப்பட்டுள்ளோம்” ​என அவர் விம்மிய குரலில் உருக்கமாகத் தெரிவித்தார்.

இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது

TAGGED:

அண்ணாமலை
ராமநாதபுரம்
RAMANATHAPURAM WORKER BODY RESCUE
ANNAMALAI
ANNAMALAI HELPS IN WORKERS RESCUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.